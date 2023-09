Apple invite les développeurs à un atelier "optimisation d'apps" à l'Apple Park

Contrairement à certains de ses concurrents, Apple est l'une des entreprises les plus proches de sa communauté de développeurs. Le géant californien est à l'écoute toute l'année des développeurs, répond à leurs préoccupations, présente un événement annuel qui leur est dédié... Et organise même un atelier à l'Apple Park pour leur donner des conseils afin qu'ils améliorent leurs applications !

Apple envoie une invitation aux développeurs

Sur l'App Store, on retrouve une multitude d'applications fantastiques, toutefois, il y en a beaucoup qui pourraient mieux tirer parti des performances de l'iPhone et être moins énergivores. Face à ces petits problèmes qui existent sur beaucoup d'applications, Apple a envoyé cette nuit des mails aux développeurs pour les inviter à se rendre à l'Apple Developer Center situé à l'Apple Park à Cupertino.



L'objectif de cette rencontre, c'est de rapprocher des développeurs de l'App Store qui auraient besoin de conseils et d'aide avec des experts du développement qui travaillent pour Apple. Le géant californien ne dit pas que certains développeurs sont mauvais, mais l'entreprise estime que quelques développeurs peuvent avoir besoin d'un "coup de pouce" pour perfectionner leurs applications et offrir à leurs utilisateurs une meilleure expérience.

Voici ce que dit l'invitation d'Apple :

Rejoignez-nous pour un événement en personne toute la journée et découvrez comment améliorer votre expérience d'application en maximisant les performances. Apprenez à optimiser votre utilisation des cadres Apple, à identifier et à résoudre les problèmes de performance avec des outils tels que Instruments et Xcode Organizer, et à obtenir des conseils d'ingénieurs Apple sur la réduction du temps de lancement, du taux de suspension, de l'empreinte mémoire, et plus encore. De plus, vous aurez la possibilité de tester vos applications et d'obtenir une assistance pratique. Hébergé à l'Apple Developer Center à Cupertino.

Cet atelier (inhabituel hors période de WWDC) est totalement gratuit, il aura lieu au Apple Developer Center dans la journée du 27 septembre 2023, les développeurs sont invités à s'y rendre entre 9h et 16h. En ce qui concerne la quantité de places disponibles, Apple ne le mentionne pas dans le mail.



L'Apple Developer Center est un bâtiment flambant neuf qui a été ouvert en juin 2022, on retrouve de grandes salles de réunions avec de gigantesques bureaux, des télévisions (avec une Apple TV en HDMI évidemment), des tableaux, des canapés et des sièges très confortables. Dans l'Apple Developer Center, on aperçoit par ailleurs des laboratoires dédiés aux développeurs, ils peuvent expérimenter des apps sur des produits qu'ils ne possèdent pas toujours chez eux. Il y a aussi la présence d'un petit théâtre qui ressemble un peu au Steve Jobs Theater, mais en plus modeste et avec moins de places.