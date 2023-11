La nouvelle Renault Twingo électrique sortira en 2026

Renault vient d'annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle Twingo pour 2026. 100 % électrique et accompagnée d'un design futuriste, elle devrait comme ses petites sœurs se vendre comme des petits pains, surtout avec son prix "abordable".

Projet Legend

En direct cette après-midi, le groupe Renault a dévoilé la future Twingo électrique. La petite citadine fête ses 30 ans cette année et promet d'être présente pour les trente prochaines. Durant cette conférence, nous avons pu l'apercevoir pour la toute première fois en plus d'avoir quelques détails supplémentaires.



Deux infos primordiales à retenir, une date de commercialisation fixée à 2026 et un prix sous les 20 000 €. La location avec option d'achat (LOA) semble également intéressante, car promise à moins de 100 €/mois. À noter que le bonus écologique permettra de faire baisser le prix s'il est encore en vigueur d'ici là.

Petite bouille ronde iconique

Produite en Europe, cette nouvelle Twingo gagne un côté futuriste comme la plupart des voitures électriques, mais n'en oublie pas ses racines. Au premier coup d'œil, on devine le modèle, même s'il faut noter ici la présente de cinq portes contre trois habituellement.



Côté consommation, Renault annonce 10 kWh/100 km, ce qui la placerait dans le haut du panier sur ce point. À vérifier bien évidemment sur route dans trois ans. Pour atteindre ce très faible niveau de consommation, la marque au losange a réduit au maximum sa taille, environ 20 % plus petite que la moyenne des concurrentes.



En revanche, on se demande bien la puissance moteur qui sera insérée dans cette nouvelle Twingo électrique. La marque n'a pas communiqué à ce sujet, ce qui est bien dommage. Impossible pour le moment d'avoir une idée de son autonomie. Espérons qu'elle soit correcte.

Pour la partie intérieure, il faudra également patienter. Néanmoins, Renault indique un système de mise à jour à distance ainsi qu'un système d'info divertissement dans l'air du temps.



Rendez-vous en 2026.