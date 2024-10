Le scandale du siècle : nos smartphones seraient sur écoute

Vous connaissez la "théorie du complot" indiquant que nous sommes tous sur écoute ? Eh bien, sachez qu'il n'y a rien de complotiste là-dedans. Une société américaine a par erreur indiqué dans un post de blog (introuvable maintenant) qu'elle se servait d'écoutes sur appareils connectés pour récolter des données et les revendre. N'importe quel iPhone ou Android est concerné.

Vous êtes sur écoute

Autant le dire d'entrée, nous sommes potentiellement sur le scandale du siècle. Une agence de marketing américaine s'est récemment vantée de vendre des données récoltées à l'aide d'écoutes de conversations sur des appareils connectés, dont des smartphones. Un post de blog qui a mystérieusement disparu.



Nommé Voice Data ou écoute active en français, ce système permettrait à la société en question d'écouter les conversations assez proche d'un appareil connecté. Ainsi, il suffirait de relier la phrase écoutée au propriétaire du smartphone pour en déduire ces besoins dans la vie et donc lui proposer de la publicité ciblée. D'où la vente de données aux entreprises juste derrière.



Un post de blog qui s'intitulait "Active Listening : An Overview" et qui comprenait une introduction claire, nette et précise comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Notre technologie est à la pointe du traitement des données vocales. Nous pouvons identifier les acheteurs sur la base de conversations occasionnelles en temps réel. La capacité croissante d'accéder aux données du microphone sur des appareils tels que les smartphones et les tablettes permet à notre partenaire technologique d'agréger et d'analyser les données vocales lors de conversations avant l'achat.



Active Listening Organisations clarifie les canaux et le calendrier les plus efficaces pour leurs efforts publicitaires. En incorporant et en analysant les données des clients provenant des conversations qui se déroulent autour d'appareils intelligents, nous pouvons déterminer où et quand les clients sont les plus susceptibles d'interagir avec les publicités.

Un scandale ou simplement légal ?

La société explique qu'il n'y a rien d'illégal ici. Visiblement, l'écoute active est une notion généralement incluse dans les conditions d'utilisation que nous acceptons tous sans lire la moindre phrase. Néanmoins, ce serait la première fois que toutes les théories qui traînent depuis des années sur le sujet commencent à prendre une forme réelle.



Inutile de faire un sondage, la quasi-totalité (pour ne pas dire tous) des utilisateurs sont contre ce principe d'écouter de manière secrète à travers des appareils connectés constamment allumés autour de nous dans notre quotidien. L'iPhone n'est évidemment pas épargné.



C'est sûrement pour cette raison que CMG a rapidement retiré son post de blog. Ne reste plus qu'à patienter pour voir s'il sera republié avec quelques modifications ou si c'était bien une erreur. En attendant, nos inquiétudes sur le sujet grandissent un peu plus.



: Apple a officiellement répondu que les iPhone ne sont pas concernés.



Via