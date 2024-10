Apple l’assure, il n’y a pas d’écoute de l’iPhone sans votre consentement

Avec les smartphones que nous transportons au quotidien avec nous, certaines entreprises peuvent nous surveiller plus facilement. Si pendant des années les développeurs ont pu suivre notre activité en ligne, suivre notre activité en ligne, accéder à nos photos… sans notre consentement, cela n’est plus le cas depuis un long moment sur iOS. Face aux rumeurs d’une écoute possible via l'iPhone, Apple a tenu à remettre « les points sur les i » dans une déclaration au média iMore.

Apple rassure les utilisateurs qui s’inquiètent pour leur vie privée

Dans un monde de plus en plus connecté, la confidentialité et la sécurité des données sont des sujets de préoccupation majeurs. Récemment, la société de marketing Cox Media Group Local Solutions (CMG) a affirmé publiquement être capable d’écouter les conversations à travers les smartphones, ce qui a soulevé immédiatement des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des utilisateurs.



Cette révélation a immédiatement attiré l’attention d’Apple, qui a rapidement réagi en informant iMore que de telles pratiques constituaient une violation flagrante des règles de l’App Store. Apple a toujours mis en avant son engagement envers la confidentialité des utilisateurs et ces allégations vont à l’encontre de ses politiques strictes.

CMG, de son côté, n’a pas fourni de détails sur sa technique de collecte de données, se limitant à indiquer qu’elles proviennent de “smartphones, téléviseurs connectés et autres appareils”. Face à ces allégations, Apple a réitéré que les applications disponibles sur l’App Store doivent obtenir un consentement explicite des utilisateurs pour enregistrer ou accéder à toute activité via le microphone ou la caméra de l’appareil. En outre, les utilisateurs doivent être clairement informés des données collectées et ont le droit de les retirer à tout moment, conformément aux normes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).



Apple a également rappelé que les applications ne peuvent en aucun cas utiliser le microphone ou la caméra sans le consentement explicite de l’utilisateur. Un signal orange visible est affiché sur les appareils iOS pour indiquer quand le microphone ou la caméra est utilisé. Dans sa défense, Apple a mis en avant les multiples protections de confidentialité intégrées à l’iPhone sous iOS, y compris les permissions requises pour les applications de suivi et le rapport de confidentialité des applications, afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans la sécurité de leurs données.



Enfin, Apple a clarifié que les données traitées ou stockées sur leurs serveurs sont associées à un identifiant unique anonyme, ce qui empêche toute association directe avec une personne spécifique.