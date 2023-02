Apple assure qu'on peut valider les conditions d'iCloud sans iPhone et iPad sur l'Apple TV

Il y a quelques semaines, les utilisateurs d'Apple TV faisaient face à un message pour le moins surprenant, le boîtier connecté sous-entendait qu'il était obligatoire de détenir un iPhone ou un iPad sous iOS 16 ou iPadOS 16 minimum pour valider les conditions générales d'iCloud. Un critère qui n'est pas rempli par tout le monde qui est soit du côté d'Android ou avec un vieil appareil Apple non éligible aux dernières versions logicielles. Heureusement, Apple propose aujourd'hui une autre solution...

Vous êtes bloqué ?

Voici la solution !

Dans un document d'assistance publié sur son site, Apple tient à rassurer les utilisateurs d'Apple TV qui n'ont pas d'iPhone et iPad compatibles à iOS 16 et iPadOS 16 et qui doivent accepter des conditions générales d'iCloud. Il existe en réalité une solution toute simple et rapide pour contourner ce blocage qui paraissait un peu abusif aux yeux de nombreux propriétaires d'Apple TV.



Si votre Apple TV vous a demandé à valider les conditions générales d'iCloud (ou si elle vous demande de le faire à l'avenir) et que vous n'avez pas d'équipement compatible, vous pouvez le faire directement sur le site internet d'iCloud !

Apple explique que pour approuver ses conditions générales, il y a un procédé, le voici :

Prenez n'importe quel appareil et ouvrez une page internet Allez sur iCloud.com Connectez-vous avec votre Apple ID et votre mot de passe Le site vous affichera immédiatement les nouvelles conditions générales à accepter ou refuser Lisez les conditions générales si vous le souhaitez Descendez et validez

L'information sera immédiatement envoyée vers votre Apple TV qui ne vous affichera plus la demande d'approuver les conditions générales d'iCloud. Cette manipulation fonctionne à chaque fois que vous apercevez la fenêtre dans l'image ci-dessus, à noter que cela peut apparaître plusieurs fois par an.

Une nouvelle procédure ?

En janvier, cette histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux, car de nombreux utilisateurs sous-entendaient qu'Apple bloquait volontairement les propriétaires d'Apple TV qui ne sont pas pleinement dans l'écosystème et qui font peut-être des infidélités à la marque pour leur smartphone et tablette.



Initialement, tout est parti de Chris Koch, un employé de Google qui a une Apple TV chez lui, mais un smartphone et une tablette sous Android (chacun ses choix), il affirmait sur Twitter être bloqué et se sentait "sanctionné" par la politique d'Apple parce qu'il n'avait pas d'appareils sous iOS et iPadOS. À l'époque, il assurait que même en allant sur iCloud.com, il était impossible de valider les nouvelles conditions générales. Visiblement, Apple a changé l'approche puisque cette validation depuis iCloud.com n'était pas réalisable il y a encore quelques semaines...



Avant qu'Apple propose cette nouvelle approche, Chris Koch avait expliqué qu'il y avait une solution de contournement en déconnectant et reconnectant son compte iCloud de l'Apple TV, une étape se créait alors pour accepter manuellement les conditions générales d'iCloud depuis la Siri Remote.



Eh oui... Chez Apple, la vie est simple quand on est au cœur de l'écosystème, mais un peu moins quand on ne l'est pas !