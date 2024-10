Greg Joswiak chez iMod : keynote de Steve Jobs, Spatial Audio, ProRaw, tournage à l'iPhone, etc

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a récemment accordé une interview au média thaïlandais iMod. Dans la vidéo que l'on peut trouver sur YouTube, le cadre parle de la décision d'Apple de filmer un événement entier avec un iPhone, de la façon dont l'entreprise travaille avec les créatifs et les professionnels, des avancées majeures comme Spatial Audio et Pro Raw, des keynotes de Steve Jobs, et bien d'autres choses encore comme les défis linguistiques et culturels qu'elle relève constamment.

Une interview très intéressante de Joswiak

Dans l'interview, Joswiak (Joz) évoque certaines des choses qu'il a apprises lorsqu'il travaillait aux côtés de Steve Jobs :

L'une des choses qui me revient toujours à l'esprit, si vous vous souvenez de certaines des conférences de Steve Jobs, c'est qu'il avait l'habitude de parler, en montrant des panneaux indicateurs, de l'intersection entre la technologie et les arts libéraux. Il expliquait qu'Apple se trouvait à cette intersection. Il est dans l'ADN d'Apple que la technologie seule ne suffit pas. Il faut marier la technologie aux arts libéraux, aux sciences humaines.



C'est ce qu'il nous a répété pendant des années. Ce n'était pas seulement une partie de cette présentation, que les grandes choses dans cet espace viennent à cette intersection. Parce qu'il faut être suffisamment technique pour pouvoir créer de bons produits, mais il faut aussi puiser dans les arts libéraux pour savoir comment créer quelque chose de nouveau... comment être créatif. C'est tout à fait vrai pour nos produits. C'est également vrai pour notre marketing.

Il nous dirait également que tout bon marketing est basé sur la vérité. Cela semble fondamental, mais beaucoup d'entreprises essaient de vous faire croire quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai.



Nous avons toujours pensé que si nous construisons de bons produits avec de bonnes fonctionnalités, qui sont conçus pour inspirer et enrichir la vie de nos clients, c'est la base de l'histoire.

Joswiak a également donné des précisions sur l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max, notamment en expliquant que l'événement Scary Fast d'octobre avait été entièrement filmé avec l'iPhone.

Nous investissons depuis des années dans nos appareils photo et nos iPhone. Nous estimons que nous avons cette responsabilité envers nos utilisateurs, car plus de photos sont prises avec des iPhones qu'avec n'importe quel autre appareil photo ou dispositif dans le monde

Nous ne considérons pas les autres smartphones comme nos concurrents. Nous essayons d'imiter les appareils photo professionnels haut de gamme. Ce qui nous manquait, c'était la possibilité de faire de l'étalonnage a posteriori, et nous avons ajouté ces capacités avec l'iPhone 15 Pro.

Je ne sais pas si vous êtes au courant... le récent événement Mac que nous avons organisé a été entièrement filmé avec l'iPhone. Et c'est fantastique, n'est-ce pas ? Le montage a été effectué sur le Mac et la vidéo a été tournée sur l'iPhone. Elle montre ce qu'il est possible de faire avec un iPhone 15 Pro, et nous en sommes très fiers.

Il faut rappeler que l'iPhone 15 Pro Max était une toute petite partie du dispositif du tournage de l'évènement. Que ce soit une caméra professionnelle ou un iPhone, le matériel nécessaire à ce genre de prise vidéo est conséquent.



Joswiak a ensuite parlé de l'intérêt particulier d'Apple pour les utilisateurs "pro". Depuis toujours, le Mac et les logiciels qui l'accompagnent ont été conçus pour répondre aux besoins des professionnels. Il explique qu'Apple a su tisser un lien privilégié avec ces utilisateurs et que chaque gamme de produits comporte une version dédiée à ces derniers. Il cite notamment le son Spatial Audio qui, pour lui, est "le plus grand changement dans l'industrie musicale depuis des années et des années". Pour y parvenir et proposer des morceaux sur Apple Music ayant une résonance particulière, Apple a du mettre au point des outils pour que les artistes puissent facilement enregistrer leurs tubes dans ce format hérité du Dolby Atmos, avant de les diffuser sur les AirPods Pro 2 et autre AirPods Max, entre autres. La spatialisation et le suivi des mouvements de la tête ont amené la musique à un autre niveau.



Il en va de même pour le format ProRaw de l'appareil photo. Depuis l'iPhone 12 Pro, et les modèles Pro plus récents équipés d'iOS 14.3 minimum, vous avez la possibilité de prendre des photos en format Apple ProRAW. Ce format offre une flexibilité accrue pour la retouche créative de vos images.



Apple ProRAW combine les données brutes d'un format RAW standard avec le traitement d'image de l'iPhone. Cela vous permet d'ajuster plus finement l'exposition, les couleurs et la balance des blancs de vos photos. Avec un modèle compatible, il est possible de capturer des images en ProRAW en utilisant n'importe quel appareil photo du téléphone, y compris avec les fonctionnalités Smart HDR, Deep Fusion ou le mode Nuit. Les photos ProRAW peuvent être retouchées directement dans l'application Photos d'Apple ou via d'autres applications tierces de retouche photo. Une amélioration considérable pour les photographes et créatifs qui utilisent leur iPhone au quotidien.



L'intégralité de l'interview peut être visionnée ci-dessous, voici les points clés :