Beats s’associe à la MLS pour une nouvelle collection

Ce rapprochement était presque prévisible. Alors qu’Apple est l’unique diffuseur de la Major League Soccer (MLS) dans le monde entier et que la marque Beats appartient à Apple, le partenariat entre la compétition sportive américaine et la célèbre marque de casque était une évidence. Apple vient d’annoncer aujourd’hui la sortie prochaine d’une collection exclusive aux couleurs des équipes de la MLS ! Quoi de mieux pour un supporter que d’acheter un casque Beats avec le logo de son club favoris ?

La stratégie parfaite pour dynamiser les ventes

Beats a annoncé un partenariat pluriannuel avec la Major League Soccer (MLS), promettant de révolutionner l’expérience des fans de football et de musique à travers l’Amérique du Nord. Ce partenariat ambitieux montre non seulement l’engagement de Beats envers le sport, mais aussi son désir de s’immerger dans la culture du football nord-américain.



Au cœur de cette collaboration, huit équipes emblématiques de la MLS ont été soigneusement sélectionnées pour le lancement d’une collection d’écouteurs personnalisés. Les fans d’Atlanta United, Columbus Crew, Inter Miami, LAFC, NYCFC, Nashville SC, St. Louis City SC et Toronto FC auront le privilège d’arborer fièrement les couleurs et les logos de leurs équipes préférées, grâce à des designs exclusifs qui capturent l’esprit et l’énergie de chaque club. Beats a également promis d’étendre cette offre personnalisée à d’autres équipes de la MLS au fil du temps, ce qui va assurer une couverture plus large pour les fans de football à travers le continent.

Une campagne marketing avec les joueurs populaires de la MLS

L’une des facettes les plus intéressantes de ce partenariat est l’intégration des joueurs de la MLS dans les campagnes de marketing de Beats. Dans les publicités, Apple mettra en avant les histoires personnelles, les inspirations et les préférences musicales des stars de la MLS.



Camilo Durana, représentant d’Apple, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat, soulignant l’importance de la musique dans le sport :

La Major League Soccer est fière de s'associer à Beats, un pilote de la culture mondiale, pendant cette période de croissance de notre Ligue et de notre sport en Amérique du Nord. La musique inspire nos joueurs, nos supporters et nos communautés.

Cet engagement réciproque entre Beats et la MLS promet de renforcer les liens entre la musique et le football. Le timing de cette annonce coïncide parfaitement avec le début de la saison MLS 2024, qui démarre le 21 février. Les matchs de la nouvelle saison seront disponibles via le service d’abonnement MLS Season Pass d’Apple sur l’application Apple TV.



