Beats s’associe à la marque Shawn Stüssy

Ces dernières années, la marque Beats a cumulé les collaborations afin de « booster » les ventes de ses casques et écouteurs déjà existants. Si on peut penser à des collaborations avec LeBron James, Samuel Ross, Devin Booker ou encore Kim Kardashian, Beats vient de signer une nouvelle collaboration avec la marque Shawn Stüssy !

Nouvelle collaboration Beats

La célèbre marque de surfwear et streetwear Shawn Stüssy s’est associée à Beats pour réinventer l’un des produits phares de cette dernière, le casque Beats Studio Pro. Cette collaboration marque une fusion harmonieuse entre le style urbain et la technologie de pointe.

Un Design inspiré de l’électronique des années 1990

Les casques Studio Pro, déjà reconnus pour leur qualité audio exceptionnelle, ont été transformés en un véritable objet de collection. S’inspirant de l’électronique personnelle des années 1990, cette édition spéciale promet non seulement un son de qualité supérieure mais aussi un design nostalgique et avant-gardiste. La palette de couleurs utilisée pour ce casque est particulièrement remarquable : inspirée des roues de skateboard en uréthane, elle associe des teintes de beige chaud et de gris foncé, évoquant un sentiment de nostalgie tout en restant ancrée dans la modernité.

La collaboration a poussé l’innovation un cran plus haut en incorporant des matériaux inhabituels tels que la fibre de verre et la résine, conférant aux écouteurs un aspect et une sensation uniques. La marque Stussy est fièrement affichée sur le dessus du casque, tandis que l’intérieur des oreillettes arbore le logo emblématique de Stüssy, un gage de qualité et d’authenticité.

Caractéristiques techniques avancées

Sur le plan technique, ce casque n’est pas en reste. Il offre des capacités audio spatiales et une annulation adaptative du bruit, garantissant une expérience d’écoute immersive. De plus, avec une autonomie impressionnante de 40 heures, il est parfait pour les longs trajets ou les sessions d’écoute prolongées.

Prix et disponibilité

Cette édition limitée du casque Studio Pro sera disponible au prix de 349,99 dollars aux États-Unis (le prix en euro devrait être similaire). Les amateurs de mode et de technologie pourront se les procurer dès le vendredi 15 décembre, exclusivement dans certains magasins Stüssy et sur le site Web de la marque. Cette collaboration entre Beats et Shawn Stüssy est un véritable hommage à l’ère de l’électronique des années 90, tout en restant ancrée dans les tendances actuelles. Elle promet d’être un incontournable pour les collectionneurs et les amateurs de style. On a hâte que ce soit disponible !