Satechi annonce un adaptateur multiport USB-C 8K avec de l'Ethernet V3

Si vous cherchez un adaptateur USB-C haut de gamme pour ajouter des ports à votre MacBook, ne bougez plus, nous avons peut-être trouvé une petite pépite pour vous. Le célèbre accessoiriste Satechi vient d'annoncer le lancement prochain d'un adaptateur USB-C multiport 8K. Les caractéristiques mises en avant par Satechi sont impressionnantes et le prix est plutôt raisonnable, on vous dit tout !

Et si c'était l'accessoire parfait pour votre MacBook ?

Satechi vient de franchir un nouveau cap avec l'introduction de son adaptateur multiport USB-C 8K dernier cri, incluant l'Ethernet V3. Conçu spécifiquement pour s'harmoniser avec l'écosystème des produits Apple, cet adaptateur est la solution parfaite pour les utilisateurs du nouveau MacBook Air cherchant à maximiser la connectivité sans compromettre la qualité ou la performance. L'adaptateur de Satechi promet une intégration fluide avec les produits Apple, en mettant particulièrement en valeur sa compatibilité avec le nouveau MacBook Air M3.



Satechi propose les connectiques suivantes :

Quatre ports USB-C

Un port HDMI 2.1 8K

Un port Ethernet

Un emplacement pour carte SD UHS-II

Un port dédié à la prise en charge de la charge passthrough

L'adaptateur brille par ses capacités d'affichage, il supporte des résolutions 8K/30Hz pour les appareils compatibles et offre des options de sortie 4K à 120Hz ou 144Hz. Cette performance est idéale pour les jeux de haute définition et le montage vidéo professionnel, vous aurez la garantie d'un taux de rafraîchissement élevé et une précision inégalée.



Avec le support de la norme USB 3.2 Gen 2, l'adaptateur de Satechi promet des taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s, doublant ainsi la vitesse des connexions USB-A conventionnelles. Le lecteur de carte SD UHS-II inclus permet, quant à lui, un transfert de fichiers trois fois plus rapide qu'avec les lecteurs UHS-I.

La charge passthrough pour Mac

L'adaptateur offre une entrée de 100 W et une sortie pouvant atteindre 85 W pour le périphérique hôte, compatible avec une large gamme d'appareils de niveau professionnel. Cette fonctionnalité assure une charge efficace tout en utilisant l'adaptateur. À voir après si l'adaptateur contrôle sa chaleur, car avec une entrée de 100 W et une sortie qui va jusqu'à 85 W, si d'autres ports sont utilisés, ça risque de chauffer très rapidement.



Proposé à 99,99 $ sur le site Web de Satechi, cet adaptateur représente un investissement judicieux pour ceux qui cherchent à étendre les capacités de leur MacBook Air ou tout autre appareil compatible, sans sacrifier la qualité ni la performance. La bonne nouvelle, c'est que la livraison est possible en France, toutefois, il peut y avoir des frais de livraison.