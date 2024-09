Whart : l'application pour les amateurs d'arts visuels

Vous aimez les musées et les expositions ? L'application Whart est faite pour vous. Elle recense tous les évènements d'arts visuels dans Paris et l'Île-de-France. Nom de l'expo, horaires, lieu, prix, tout y est. Découvrons ensemble son fonctionnement qui n'est pas sans rappeler AroundMe ou TheFork, mais pour l'art.

Whart : quand l'art prend place dans votre smartphone

Whart est une toute nouvelle application qui présente l'actualité des arts visuels sous toutes ces formes. On retrouve tous les styles, toutes les époques, et surtout les lieux à visiter. L'application propose une exploration facile des expositions, collections, activités et autres évènements autour de vous.

Whart vous presente toute l'actualité des arts visuels, et vous permet de suivre en temps réel ce que vous aimez, ou de découvrir tout ce qui peut vous plaire.

Quelle que soit la forme d'art : Architecture, Arts urbains, Arts vidéos, Design, Mode, Peinture, Photographie, Sculpture, etc.

Quelle que soit la période concernée : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Temps modernes - XVIe-XVIIIe siècle, XIXe siècle, Art moderne, Art contemporain, Art actuel, etc.

Quel que soit le style : Art abstrait, Art brut, Art religieux, Cubisme, Fauvisme, Impressionnisme, Street-art, etc.

Quel que soit le type de lieu : Médiathèque, Fondation, Galerie, Lieu de création, Atelier, Manufacture, Maison d artiste, Musée, etc.

Le contenu est constamment mis à jour et recense en moyenne plus de 1250 lieux et 500 évènements dans Paris et en Île-de-France. L'endroit idéal pour découvrir sa prochaine sortie culturelle. Un espace Favoris permet d'ailleurs de faire sa petite liste personnelle des lieux à visiter, idéal pour ne pas manquer l'exposition d'un maître comme Van Gogh, Monet, Cézanne, Degas, Morisot, Renoir et compagnie.

En cliquant sur un évènement, on retrouve son emplacement, ses heures d'ouverture et pour certains un accès direct au prix des places avec possible réservation en ligne afin d'être tranquille une fois sur place.



Pour les plus mordus d'art, la section Actus offre un accès à des articles spécialisés dans l'art. De la lecture enrichissante et regroupée dans un seul et même onglet. Comme pour la liste des lieux à visiter, elle est régulièrement mise à jour. Whart est une application disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store et qui gagne à être connue pour sortir de son canapé et voir de belles choses en vrai.

Télécharger l'app gratuite Whart