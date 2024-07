Les virements instantanés vont devenir gratuits en France

Si vous en avez marre d'attendre 2 à 3 jours ouvrés pour que la banque valide votre virement, vous pouvez opter pour les virements instantanés depuis quelques années. Seulement, cette option est payante, généralement 1 € par acte. Heureusement, la Banque de France vient d'annoncer la gratuité prochaine de ce système qui ne représente à date que 6 % des virements français.

La date de la gratuité des virements instantanés

D’ici au mois d'octobre 2025, les virements instantanés ne seront plus facturés par les banques françaises. Une mesure venue de la Commission européenne qui vise à harmoniser les frais de paiement au sein de la zone et surtout à faciliter les transactions bancaires. L'idée est que l'argent circule toujours plus vite.

Jusqu’à présent, les banques européennes pouvaient donc facturer des frais supplémentaires pour chaque virement immédiat, en émission et parfois réception. Mais depuis le 8 avril 2024, la réception de ces flux est devenue gratuite. Mieux, à partir du 9 octobre 2025, il en sera de même pour l’émission dixit la Banque de France.

C'est quoi un virement instantané ?

Pour ceux qui ne le savent pas, nous parlons ici d’un virement bancaire qui s’exécute en moins de 10 secondes, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le virement SEPA classique peut prendre plusieurs jours et n'est effectué que pendant les horaires de bureau. Un gain de temps sans commune mesure et qui permet de traiter des transactions d'urgence. Cela sécurise le vendeur, car le virement est vérifiable quasiment immédiatement, et il est impossible de l'annuler. Si vous vendez un iPhone sur Leboncoin ou votre voiture par exemple, c'est une solution idéale.



Si les banques perdent ici une petite source de revenus, l'augmentation des flux devrait largement compenser la baisse. Nul doute que l'impact se fera sentir dans tous les secteurs.

Quelques conseils sur les virements instantanés :

Avant octobre 2025, vérifiez le tarif des virements instantanés dans votre banque.

Vérifiez les plafonds de virement instantané de votre banque.

Vérifiez à plusieurs reprises le montant et le destinataire, car le virement instantané n'est pas révocable.

Un ordre de virement instantané ne peut pas être annulé à partir du moment où il a été reçu par le prestataire de paiement (votre banque).

La gratuité des virements instantanés n'est donc qu'une question de temps, la date limite étant à dix-huit mois. D'ici là, espérons que les principales banques s'y mettent rapidement, comme la BNP, la Société Générale, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, la Banque Postale et autres acteurs digitaux comme N26. Chez Revolut, c'est déjà gratuit, tout comme chez Boursorama.