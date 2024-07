iMazing 3 sort sur Mac et PC avec un nouveau design et le support du Vision Pro

DigiDNA a annoncé le lancement d'iMazing 3, une version actualisée de son logiciel de gestion d'appareils Apple, conçu pour Mac et Windows. Avec près de vingt ans d'expérience, iMazing reste l'un des outils préférés des clients Apple, et la nouvelle version propose à la fois une refonte graphique et le support du Vision Pro, qui vient s'ajouter à la prise en charge de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod et de l'Apple TV.

Découvrez le nouvel iMazing 3

Comme l'explique la société suisse DigiDNA, iMazing 3 a été entièrement redessiné et repensé, avec une toute nouvelle interface et une expérience utilisateur remaniée. Tout est plus ergonomique, compatible avec le mode sombre de macOS et Windows et plus fluide. Notons également une gestion améliorée des sauvegardes et des instantanés, ainsi qu'une interface de paramétrage repensée.



Voici toutes les nouveautés ci-dessous de l'application qui est destinée aux particuliers, comme aux professionnels avec la fonctionnalité MDM.

Nouvelle interface

Redessinée de fond en comble, mais toujours développée en tant qu'application native sur macOS et Windows, pour des performances et une expérience utilisateur optimales.

Rapports d'état améliorés et détaillés pour les opérations.

Le panneau des mesures de stockage affiche en un coup d'œil l'utilisation des données sur n'importe quel appareil.

Diagnostic de la batterie avec mises à jour continues.

Prise en charge complète du mode sombre pour Windows et macOS.

Écran d'accueil

Section Découvrir : Explorez les fonctionnalités les plus populaires et découvrez ce qu'iMazing peut vous offrir.

Écran Appareils : Gérez tous vos appareils mobiles Apple à partir d'un seul endroit grâce à des vues en grille et en liste pour une meilleure visibilité et un contrôle global.

Sauvegardes : Rationalisez la gestion des instantanés de sauvegarde. Archivez/désarchivez, exportez, modifiez et gérez facilement toutes vos sauvegardes.

Configurateur (macOS) : Outils de gestion avancés pour les appareils mobiles Apple : provisionner, configurer, superviser et simplifier l'enrôlement MDM.

Vue des appareils

Vue d'ensemble des appareils : Affichez des informations détaillées sur les appareils en un seul endroit et accédez aux actions et aux données.

Section des données : Parcourez et transférez des contenus tels que des messages, des photos, de la musique, l'historique des appels, des contacts et d'autres médias.

Section Outils : Accédez à des outils tels que le transfert de fichiers en un clic, la sauvegarde locale de l'appareil, la détection de logiciels espions, le transfert d'appareil à appareil, la réinstallation du système d'exploitation, l'exportation de journaux, la supervision de l'appareil, etc.

Paramètres de l'appareil : Définissez l'emplacement de sauvegarde, les options de chiffrement et d'instantané, planifiez les sauvegardes, modifiez les paramètres de votre appareil, etc.

Prise en charge de nouveaux appareils

Prise en charge d'Apple Vision Pro (macOS).

Appairage à distance via Wi-Fi pour Apple TV et Apple Vision Pro (macOS).

Une vidéo de présentation de la version 3 :

Télécharger iMazing 3

iMazing 3 peut être téléchargé sur le site web d'iMazing à partir de 44,99 € pour un appareil (Mac ou PC). Les clients d'iMazing qui ont acheté le logiciel après le 20 octobre 2020 peuvent effectuer une mise à jour gratuite, et ceux qui possèdent des licences plus anciennes peuvent effectuer une mise à jour avec une réduction de 50 %. Il y a aussi des offres par abonnement à partir de 39,99 € pour 5 appareils.



Une alternative à feu iTunes, et un concurrent d'iPhoneBrowser, iFunBox et autre Appandora.

Télécharger l'app gratuite iMazing Profile Editor