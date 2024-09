Ouverture demain de la plus grande boutique Apple Premium Partner d'Europe à Toulouse

En 2022, le groupe italien C&C a racheté l'entreprise iConcept qui possédait de nombreuses boutiques partout en Europe. Depuis cette acquisition, C&C a augmenté sa présence en France et à l'international avec aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs qui travaillent quotidiennement au succès des boutiques. Demain, une nouvelle boutique Apple Premium Partner va ouvrir à Toulouse et ce sera... la plus grande d'Europe ! Dans un communiqué de presse, le groupe dévoile ses intentions et ambitions pour cette nouvelle boutique qui est particulièrement bien placée à Toulouse.

Rendez-vous demain au 57 rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse

Le groupe italien C&C annonce l'ouverture de la plus grande boutique Apple Premium Partner (APP) d'Europe à Toulouse ce vendredi 31 mai. La nouvelle boutique s'étend sur une superficie de 250 m² répartie sur deux étages, faisant d'elle le premier APP du Sud de la France et le plus grand d'Europe. Elle se distingue par son nouveau mobilier design et une surface de vente élargie, offrant un espace accueillant pour tous les passionnés des produits Apple.



Les clients pourront y trouver une vaste gamme de produits neufs et reconditionnés, bénéficier de services de rachat de produits informatiques, de solutions de financement, ainsi que de formations et ateliers variés. De plus, la boutique abrite un centre de service agréé Apple pour garantir une assistance technique de qualité. Autre point fort, une gamme étendue de produits Apple sera disponible en démonstration, ce qui permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations de la marque. Toutes ces promesses font énormément penser à l'expérience qu'on peut trouver dans un Apple Store, ne soyez pas surpris, ce n'est pas une coïncidence, c'est exactement ce que cherche C&C.

Avec 23 professionnels qualifiés, la boutique s'engage à offrir un service haut de gamme et personnalisé. Les experts qui seront présents dès demain, sont formés aux derniers produits Apple et sont déjà prêts à accompagner les clients dans le cadre de prestation SAV ou d'achat.



Arnaud Aldbert, responsable de la nouvelle boutique de Toulouse a déclaré :

En tant qu'expert en solutions Apple depuis plus de 20 ans et en qualité de responsable de la boutique de Toulouse, je suis fier de cette nouvelle étape dans l'évolution de notre établissement. Cette inauguration représente à la fois un nouveau défi passionnant et une continuité dans notre quête incessante d'amélioration de l'expérience d'achat pour nos clients. Nous comptons déjà une clientèle très fidèle, composée aussi bien de particuliers que de professionnels, et l'obtention de ce nouveau label ne fera que renforcer leur confiance en notre expertise et en nos services.

Les deux premiers jours d'ouverture de la boutique seront l'occasion d'organiser des ateliers, des animations et il y aura même une tombola avec des bons d'achat, iPhone et HomePod mini à gagner.

Programme des ateliers gratuits

Vendredi 31 mai :

11h30-12h : iPhone - Gérer ses mots de passe simplement.

14h-14h30 : Mac - Gérer sa bibliothèque avec Photos.

15h-15h30 : iPad - L'ordinateur pour tous à tout faire.

16h-16h30 : iPhone - Les bons paramètres de sécurité selon ses besoins.

Samedi 1er juin :

11h30-12h : iPhone - Le meilleur appareil photo du monde.

14h-14h30 : Mac - Safari le navigateur Apple.

15h-15h30 : iPad - Apple Pencil et iPad, le couple parfait pour travailler, étudier, se détendre.

16h-16h30 : iPhone - Plans, que reste-t-il à Google Map ?



L'ouverture de cette boutique Apple Premium Partner à Toulouse par C&C représente une belle opportunité pour les utilisateurs d'Apple dans la région, cette boutique va leur offrir un accès inédit à un large éventail de produits et services dans un cadre moderne et accueillant. Rendez-vous dès demain au 57 rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse, si vous habitez dans le coin !