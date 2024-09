L’accessoiriste Zens dévoile le Quattro Charger Pro 4, un chargeur sans fil Qi2 sur 2 étages !

La concurrence entre les accessoiristes est impressionnante pour les chargeurs sans fil, on retrouve une tonne de référence et toujours des innovations intéressantes. Parmi les nouveautés du moment, on retrouve la nouvelle station de charge sans fil Qi2 de la marque Zens ! Comparé à certaines station de recharge qui proposent une expérience similaire, l’accessoire que propose Zens a carrément 2 étages !

Bientôt disponible

L’accessoiriste Zens vient de dévoiler son dernier produit, le Qi2 Quattro Charger Pro 4. Ce chargeur sans fil se distingue non seulement par sa capacité à charger plusieurs appareils simultanément, mais aussi par sa conception unique à deux étages, une caractéristique encore rare dans l’industrie des stations de charge sans fil.



Le Qi2 Quattro Charger Pro 4 est spécialement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs qui possèdent plusieurs appareils comme un iPhone, une Apple Watch et une paire d’AirPods ou aux couples ou familles qui souhaitent recharger leurs appareils au même endroit (dans le salon par exemple). Avec la possibilité de charger jusqu’à quatre appareils en même temps, ce chargeur réduit considérablement l’encombrement en éliminant le besoin de multiples adaptateurs secteur et câbles. Un seul câble d’alimentation suffit pour maintenir tous vos appareils chargés et prêts à l’emploi.

Une conception innovante

Ce qui distingue particulièrement le Quattro Charger Pro 4, c’est sa conception à deux étages. Cette configuration innovante permet non seulement de maximiser l’espace disponible, mais aussi d’offrir une solution esthétique pour organiser et charger vos appareils. La structure à deux niveaux facilite l’accès aux appareils tout en conservant un design épuré et moderne.



Le Quattro Charger Pro 4 est équipé de la technologie de charge sans fil Qi2, ce qui offre une puissance de charge allant jusqu’à 15 W par appareil. Zens promet une performance de charge rapide sans surchauffe, un problème commun chez les chargeurs sans fil de faible qualité. Chaque téléphone peut atteindre 35 % de charge en seulement 30 minutes, un atout considérable pour ceux qui sont toujours en mouvement.



Fabriqué à partir d’aluminium recyclé, ce chargeur s’inscrit également dans une démarche écologique. Sa compatibilité universelle avec les appareils Qi et Qi2 garantit une large utilisation, que vous soyez équipé des derniers smartphones ou de modèles plus anciens. Pour faciliter l’installation, Zens inclut un adaptateur secteur de 65 W et un câble de 1,5 m.

Garantie et prix

Le Qi2 Quattro Charger Pro 4 est proposé en deux options de couleur, argent et blanc, pour s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel environnement. Zens offre une garantie de 3 ans sur ce produit, ce qui montre que l’accessoiriste a quand même

une certaine confiance dans la qualité et la fiabilité de son nouveau produit !



En ce qui concerne le prix (on arrive au moment délicat), le Qi2 Quattro Charger Pro 4 est disponible en précommande au tarif de 179,99 €. Un prix qui peut sembler élevé de prime abord, mais qui se justifie par la conception exceptionnelle du produit et l’adoption de la technologie Qi2, offrant des performances de charge optimales pour les appareils compatibles. Les premières expéditions sont prévues pour la fin octobre, il faudra donc être un peu patient.