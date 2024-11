Corsair annonce les premiers périphériques gaming pour Mac

Dans une démarche qui confirme son intérêt croissant pour le gaming, Apple s'associe à Corsair pour proposer des périphériques gaming haut de gamme spécialement conçus pour Mac. Cette collaboration marque une étape importante dans la stratégie d'Apple pour séduire les joueurs sur sa plateforme. Ces nouveaux claviers et souris constituent les premiers périphériques gamin à sortir officiellement sur Mac.

Des périphériques exclusifs aux couleurs d'Apple

Corsair lance deux nouveaux produits spécialement adaptés à l'écosystème Apple : le clavier K65 Plus Wireless et la souris M75 Wireless. Ces périphériques sont proposés dans deux coloris exclusifs qui s'harmonisent parfaitement avec les derniers iMac notamment :

Glacier Blue (exclusivité Apple Store)

Frost (blanc)

Le clavier K65 Plus Wireless, proposé à 179,95$, intègre plusieurs caractéristiques spécifiques pour Mac :

Une disposition des touches adaptée avec les touches Command et Option

Des switches mécaniques MLX Red v2 pré-lubrifiés

Une autonomie impressionnante jusqu'à 266 heures

Une compatibilité avec macOS et iPadOS via Bluetooth ou 2,4 GHz avec dongle USB (assez étrange quand on sait qu'Apple est passé au tout USB-C)

Une souris gaming pensée pour tous

La souris M75 Wireless, commercialisée à 129,95$, se distingue par :

Un design ambidextre utilisable par les droitiers comme les gauchers

Un poids plume de 89 grammes

Un capteur optique Marksman de 26 000 DPI

Un éclairage RGB personnalisable via le logiciel iCue

Les deux périphériques sont configurables via le logiciel iCue, désormais disponible sur macOS, permettant une personnalisation poussée des touches et de l'éclairage. Cette initiative représente une avancée significative dans l'engagement d'Apple envers la communauté gaming sur Mac, un secteur longtemps délaissé par la marque à la pomme.



Cette collaboration avec Corsair, un acteur majeur du gaming, montre qu'Apple prend au sérieux le potentiel du gaming sur sa plateforme, notamment depuis l'introduction de ses puces Apple Silicon qui ont considérablement amélioré les performances gaming des Mac.



Les produits ne sont pas encore disponibles en France et en Europe mais devraient l'être très prochainement s'ils rencontrent du succès aux Etats-Unis. Les quantités fabriquées étant limitées, notamment à cause de la disposition QWERTY exclusive pour l'instant, il y a fort à parier qu'il s'agit d'un test pour Apple et Corsair et que la distribution pourrait être élargie dans un futur proche. En attendant, vous pouvez retrouver le clavier et la souris sur l'Apple Store américain.



