La FTC veut garantir des mises à jour durables pour tous les appareils connectés

La FTC, agence indépendante du gouvernement américain, s'inquiète sérieusement du manque de clarté des fabricants d'appareils connectés au sujet de la durée des mises à jour logicielles. Une donnée importante étant donné qu'elle peut entraîner de graves soucis de sécurité au fil du temps et causer du tort aux consommateurs.

La FTC se penche enfin sur ce sujet très important

La Federal Trade Commission (FTC) a exprimé son inquiétude face aux pratiques des fabricants d’appareils connectés en matière de mises à jour logicielles. Selon l’organisme, de nombreux consommateurs se retrouvent avec des appareils vulnérables ou obsolètes en raison d’un manque de mises à jour prolongées ou régulières. Cette situation expose les utilisateurs à des risques de sécurité et réduit la durée de vie de leurs produits.

Pour remédier à ce problème, la FTC envisage de mettre en place des règles obligeant les fabricants à fournir des mises à jour logicielles sur une durée minimum et à communiquer de manière transparente sur ce sujet. Cette initiative vise à protéger les consommateurs et à favoriser une utilisation plus durable des appareils connectés.

Sur 184 produits étudiés, elle révèle que 89 % des produits "intelligents" ne précisent pas pendant combien de temps ils recevront des mises à jour logicielles. Une information pourtant cruciale pour leur sécurité et fonctionnalité. Une majorité d'appareils connectés qui risque de devenir obsolète sans ces mises à jour, exposant les utilisateurs à des risques de sécurité.



Elle suggère même que c'est déjà illégal dans certains cas précis. Le fait de n'indiquer nulle part la durée des mises à jour logicielles d'un produit connecté vendu aux États-Unis à plus de 15 $ n'est pas conforme. Caché l'information au fond du site ne l'est pas, mais c'est justement sur ce point qu'elle se penche sérieusement. La FTC n'a pas encore précisé ses intentions concrètes. Cependant, cette alerte officielle laisse espérer que cette information cruciale sera un jour affichée de manière claire par tous les vendeurs pour chaque produit connecté.

Apple le bon élève

En 2024, Apple continue d’être l’un des leaders en matière de longévité des mises à jour logicielles pour ses appareils. Les iPhone bénéficient généralement de 5 à 7 ans de mises à jour majeures iOS. Par exemple, des modèles comme l’iPhone XS (sorti en 2018) reçoivent toujours les dernières mises à jour en 2024.



Les iPad suivent une durée similaire, avec des mises à jour logicielles allant jusqu’à 6 à 8 ans, selon le modèle. Les Mac reçoivent les nouvelles versions de macOS pendant environ 7 à 8 ans, voire plus pour les mises à jour de sécurité. Les Apple Watch reçoivent watchOS durant environ 5 à 6 ans, bien que les modèles plus anciens puissent perdre certaines fonctionnalités.