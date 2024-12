DIGI : nouvel acteur des télécoms qui casse les prix en Belgique

DIGI s'annonce officiellement comme le 4ᵉ opérateur télécom en Belgique. Déjà implanté en Espagne et en Italie, l'opérateur d'origine roumaine débarque avec l'ambition d'offrir de la qualité à petit prix. Une bonne nouvelle pour les consommateurs même si le plus dur reste à venir pour ce nouvel acteur du marché.

DIGI : le Free belge

Le marché belge des télécommunications accueille un nouvel opérateur national, Digi, qui se positionne comme une alternative aux géants Proximus, Orange et Telenet. Originaire de Roumanie, Digi s’est déjà illustré en Espagne et en Italie. Digi devient officiellement le 4ᵉ opérateur téléphonique en Belgique et compte bien imiter Free en France.

Digi vise une couverture mobile de 99 % d’ici 2030, avec des offres innovantes pour particuliers et entreprises. En attendant son propre réseau, elle utilisera celui de Proximus, leader du marché actuellement. La société a déjà déboursé plus de 114 millions d’euros il y a deux ans pour acquérir une bande de fréquences auprès de l’IBPT. Une première étape significative sur un marché plus que difficile à chambouler.

Chez Digi, on fait les choses différemment. On maîtrise nos propres coûts, avec nos propres techniciens, notre propre call-center. Donc on maîtrise notre plateforme du début à la fin et c’est ce qui nous permet d’offrir des prix beaucoup plus attractifs pour les consommateurs belges.$

Digi, qui s'est engagé à être l'opérateur le moins cher du pays, propose une offre mobile à 5 €/mois. Pour ce tarif, les clients bénéficient de 15 Go de données mobiles ainsi que des appels et SMS illimités. Le forfait peut être augmenté à raison de 0,60 €/giga supplémentaire. Actuellement, le forfait le moins cher chez la concurrence est de 7 €/mois. À noter que seule la 4G est disponible chez Digi pour l'instant, avec une arrivée prévue de la 5G en 2025 selon son PDG.

Digi propose également une offre fixe standard à 10 €/mois, offrant un débit maximal de 500 Mbps en montée et en descente. Deux autres options sont disponibles, dont une à 20 €/mois permettant d'atteindre jusqu'à 10 Gbps. En ce qui concerne la fibre optique, Digi préfère développer sa propre infrastructure plutôt que de s'associer à ses concurrents. Pour le moment, seuls 100 000 foyers sont éligibles, mais l'objectif est d'atteindre deux millions de foyers éligibles d'ici cinq ans.