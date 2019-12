Orange lance son smartphone 5G, sans le réseau déployé !

Au programme, un écran de 6.5 pouces avec un écran AMOLED, la puce Qualcomm Snapdragon 855, 6Go de mémoire vive et un triple capteur photo. Le smartphone d’Orange est disponible dans la boutique de l’opérateur au tarif de 899,90€ ou 369,90€ avec un forfait mobile. Mise à jour : finalement, le lancement coïncide avec le lancement de la 5G en Roumanie et Orange y est présent.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.