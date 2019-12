Une étude remet en cause les bienfaits de Night Shift et du Dark Mode

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Et si l’affichage adaptatif de nos iPhone n’étaient pas si bons ? Que ce soit Night Shift ou le Dark Mode, les deux solutions apparues respectivement sur iOS 10 et iOS 13, sont censés nous aider à reposer nos yeux et notre cerveau avant de dormir.

Des lumières plus froides le soir aideraient à mieux dormir

Selon de nouvelles recherches de l'Université de Manchester, des fonctionnalités comme Night Shift pourraient faire le contraire de ce qu'elles sont censées faire. La réduction de l'exposition à la lumière bleue est une suggestion courante depuis de nombreuses années, et les soi-disant «lunettes à lumière bleue» existent même pour la contrer. L'idée est que la réduction de l'exposition à la lumière bleue aide le corps à se préparer au sommeil. Cette recherche indique qu'il est possible que ces fonctionnalités perturbent réellement l'horloge biologique plus qu'elles ne l'aident.



L'étude indique que les niveaux de luminosité sont plus importants que les couleurs en ce qui concerne votre horloge biologique. Mais, lorsque la lumière est également faible, le bleu est plus relaxant que le jaune, selon l’étude menée sur des souris par le Dr Tim Brown.



L'étude a utilisé un éclairage spécialement conçu qui a permis aux chercheurs d'ajuster la couleur sans changer la luminosité. La recherche a montré que les couleurs bleues produisaient des effets plus faibles sur l'horloge corporelle de la souris que les couleurs jaune.



Cela est logique : la lumière du jour est jaune, le crépuscule est bleu et le lever et le coucher du soleil sont des moyens assez fiables pour indiquer à votre horloge biologique quelle heure il est. Bien sûr, à ce stade, nous savons seulement que cela fonctionne sur les souris. «Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de croire que c'est également vrai chez l'homme», explique le Dr Brown.



En somme, des couleurs froides le soir seraient plus bénéfiques pour notre organismes, donc sans Night Shift ni le mode sombre. Mais cela reste à voir sur des humains, bien qu’une précédente étude allait déjà dans ce sens.



