Mac Pro 2019 : l’option SSD 8 To est disponible à 3120€

Hier à 21:30

Alban Martin

Réagir

Apple a sorti son Mac Pro 2019 en début de semaine dernière, avec des options folles qui peuvent faire envoler le prix de la machine à plus de 62 000 euros. Alors qu'il est possible de jeter son dévolu sur 1,5 To de RAM pour la modique somme de 30 000 euros lors de sa configuration, le Mac Pro s’arrêtait a seulement 4 To de stockage SSD. Mais comme promis, l’option 8 Go d’espace disque est arrivé. Et la facture en prend encore un coup.

Une nouvelle option pour le nouveau Mac Pro

Après nous avoir expliqué comment changer la RAM ou le disque, Apple lance donc une nouvelle option pour son Mac Pro 2019. La facture grimpe alors à plus de 63 859€ avec les 8 To de SSD. En effet, l’option est facturée 3120€.



Cher, mais si autant que certains concurrents comme nous l’avions également vu. Le seul bémol finalement, c’est que la firme à la pomme se montre aussi pingre sur le stockage de base avec 256 Go de disque pour 6499€.



Pour mémoire, le Mac Pro est vraiment à destination des professionnels de l’image, du son et de l’animation qui ont besoin de puissance de calcul de haut vol et qui ont des budgets conséquents.