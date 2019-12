Daech va investir dans une messagerie blockchain : BCM

Guillaume Gabriel

La célèbre organisation État islamique s'est longtemps servie de l'application Telegram Messenger pour communiquer de façon libre. Des groupes de discussion se sont ainsi créés pour faire de la propagande djihadiste au sein d'un outil de discussion pourtant très peu sécurisé.



Pour faire face à cela, l'agence européenne de police criminelle Europol s'est lancée dans une opération nettoyage, suspendant des centaines de chaînes et de groupes pro-Daech, ainsi que des milliers de comptes.



Mais, était-ce réellement une bonne idée ?

Daech veut investir dans une messagerie blockchain

Car oui, bien que leur présence était dérangeante, il était plus facile de surveiller les différentes opérations en interne dues à la sécurité sans protocole de chiffrement.



Depuis, le groupe a fait plusieurs tentatives au sein des applications Rocket Chat, Hoop Messenger et également l'application russe TamTam. C'est cette dernière qui a été choisie quelques mois après la suppression des comptes au sein de Tellgram, mais au final, même coup de nettoyage qui a contrait l'organisation a migré une nouvelle fois.



Cette fois, c'est BCM (pour «Because Communication Matters») qui a fait l'accueil du groupe, proposant une messagerie blockchain ressemblant à WeChat, avec un portefeuille virtuel permettant d'échanger des cryptomonnaies.



Un outil bien mieux taillé que Telegram, puisque la cryptomonnaie pourrait servir au financement d'opérations, mais ce n'est pas tout, puisque la plateforme est totalement anonyme et cryptée, avec des groupes pouvant aller jusqu'à 100.000 participants.



