Les nouvelles applications : Tayasui Calligraphy, Nighthawk, The Rise of Skywalker Stickers

Tayasui Calligraphy (v1.1, 122 Mo, iOS 11.0, Tayasui.com)



La plus belle app de calligraphie sur iOS.



Tracer des courbes harmonieuses et des lignes élégantes n’a jamais été aussi simple.



Avec toutes nos connaissances développées au cours des 8 dernières années sur Tayasui Sketches, nous avons réalisé les brosses et les plumes à encre les plus délicates et réalistes.



Plumes, brosses et gommes sont personnalisables très finement en inclinaison, texture et taille pour un rendu remarquable.



Le tout dans une interface minimaliste et très intuitive.

Télécharger Tayasui Calligraphy à 2,29 €