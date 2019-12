Suite au scandale concernant YouTube Kids, la PDG avait envisagé un plan d'action

Visiblement, condamner YouTube a été une bonne chose, puisque cela a permis de réveiller les personnes qui prennent les décisions. De nouvelles mesures, jugés plus strictes ont été prises pour les contenus des enfants. L'entreprise a immédiatement désactivé les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos destinés aux enfants. Autre amélioration, c'est d'avoir réussi à réduire de 80% le nombre de visionnages des vidéos qui sont en infraction avec la politique de YouTube. Dans le sens contraire, YouTube a mis en avant les vidéos pour enfants des comptes qui sont certifiés, autrement dit, qui ont acquis la confiance de la plateforme.

Au final, à la dernière minute Susan Wojcicki a fait marche arrière et a abandonné le projet. Certainement face au travail trop important que cela aurait pu générer. D'après Bloomberg, cela serait principalement dû à un type de modération que ne veut pas exécuter YouTube. Ce que veut éviter le réseau de vidéo en ligne est de devenir une entreprise de médias.

Être condamné à 170 millions de dollars ce n'est pas énorme pour une entreprise comme Google (propriétaire de YouTube), ce qui fait le plus de mal en réalité est de faire la Une des médias avec cette sombre histoire . Aujourd'hui, Bloomberg a dévoilé les coulisses en interne de YouTube. L'histoire a fait tellement de bruit que la PDG Susan Wojcicki était sur le point de prendre une grosse décision qui allait mobiliser toute une équipe ! Alors que YouTube était en pleine affaire "YouTube Kids", une décision venait d'être prise en interne. Ce que voulait la PDG c'était contrôlé toutes les vidéos qui visaient les enfants de moins de 8 ans . Une audience fragile et délicate pour une plateforme comme YouTube. Il n'y a clairement pas le droit à l'erreur ! Une équipe de 40 salariés s'était alors formée sous le nom de code " Crosswalk ". L'objectif de cette équipe était de visionner toutes les vidéos disponibles sur YouTube Kids pour voir s'il y avait du contenu inapproprié.

Il y a quelques mois, on vous avait parlé d'un gros scandale concernant YouTube Kids. En effet, le service de vidéo en ligne avait violé la Children's Online Privacy Protection Act. Google a été condamné à 170 millions à la FTC, une somme qui parait dérisoire. Cependant, cette affaire a révélé un vrai malaise en interne de YouTube et a fortement impacté son image.

