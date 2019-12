Amazon attaqué pour le manque de sécurité de ses caméras Ring

Hier à 20:28

Julien Russo

1

Il y a quelques semaines un scandale apparaissait au grand jour concernant les caméras Ring de la marque Amazon. L'information avait fait le tour du monde et avait lancé une polémique autour de la responsabilité d'Amazon de protéger ses appareils contre le piratage.

Les conséquences de l'absence de sécurité des caméras Ring

Les caméras de la marque Ring se sont vendues à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Il existe des caméras extérieures comme intérieures. Des sonnettes vidéo HD sont également commercialisées. Croyant qu'un géant comme Amazon intégrait un système de sécurité efficace, les propriétaires des caméras Ring ont fait confiance au géant de Seattle pour la sécurité de celles-ci. Ils n'imaginaient pas une seule seconde que les caméras installées à leur domicile étaient une porte sans verrouillage pour les hackers.

Une poursuite judiciaire lancée en Californie

Sans surprise, les conséquences de la grave erreur d'Amazon viennent de tomber. Plusieurs utilisateurs des caméras Ring se sont regroupés pour poursuivre le géant de Seattle.



Dans la plainte déposée il y a quelques jours, il est mentionné :

Ring promet à ses utilisateurs une tranquillité d’esprit avec ses systèmes de sécurité Wi-Fi. Malheureusement, les caméras de Ring ne permettent pas d’assurer cette promesse basique. Des standards et des protocoles de sécurité laxistes rendent ces caméras vulnérables à des attaques informatiques.

Pour faire plus simple, ce qui est reproché à Amazon c’est de ne pas proposer de système sécurisé (même basique) qui s'installe automatiquement lors du premier démarrage de la caméra. Comme ça l'est avec n'importe quelle caméra connectée à un réseau WiFi ou 3G/4G. À partir du moment où la caméra envoie des informations via une connexion internet, elle est susceptible d'être victime d'un piratage.



Des preuves de piratages

Pour faire condamner Amazon, les plaignants se sont bien organisés avec leurs avocats. Ils ont pris plusieurs semaines pour récolter tous les cas de piratages réalisés via des caméras Ring à cause de la négligence d'un système de sécurité inexistant. Par chance, ils ont trouvé sept cas de piratage à New York, en Géorgie et au Texas. Ces cas ont été relayés par des médias ou sur les forums par les utilisateurs concernés par ces mésaventures.



La situation est très délicate pour Amazon, puisqu'avec un piratage d'une caméra, une personne malintentionnée peut voir l'intérieur d'un logement et vérifier si la personne est chez elle et ce qu'elle fait.



Si le jugement est en faveur des utilisateurs plaignants, l'amende risque d'être très sévère pour Amazon.



Télécharger l'app gratuite Amazon FR