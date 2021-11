Amazon Photos 8.0 : souvenirs et sécurité sont au programme

Le géant de l’e-commerce lance une nouvelle version de son application Amazon Photos pour les appareils iOS avec une expérience repensée. La mise à jour 8.0 facilite plus que jamais la recherche de photos, la revisite de souvenirs, et plus encore.

Amazon propose une refonte de l’application Photos

Amazon a annoncé cette mise à jour majeure dans un billet de blog. Cette "reconception complète" offre également une expérience plus sécurisée avec le stockage privé des photos et des vidéos des utilisateurs, ainsi qu'un contenu plus personnalisé avec des diaporamas et des collages auto-organisés, comme ce que propose Apple depuis quelques années au sein de l’app native Photos d’iOS.

Revisitez vos souvenirs à votre guise et trouvez ce dont vous avez besoin en un clin d'œil. Le filtrage des photos mis à jour vous permet de localiser les photos par personnes, lieux, dates, etc., tandis qu'une nouvelle interface vous donne un accès simplifié à votre collection de photos et aux informations de votre compte.

Amazon note que les membres Prime bénéficient d'un stockage photo illimité en pleine résolution, ainsi que de 5 Go de vidéo, le tout sans payer quoique ce soit en plus.



En dehors de cela, cette mise à jour apporte :

Simplifiez l'écran d'accueil : Accédez à vos photos, diaporamas personnalisés et informations de compte à portée de main ;

Accédez à vos photos, diaporamas personnalisés et informations de compte à portée de main ; Télécommande pour vos souvenirs : Les diaporamas personnalisés offrent un accès régulier aux souvenirs photo. Consultez un flux quotidien pour vos souvenirs, y compris la date d'aujourd'hui dans les années passées, les voyages spéciaux, les moments ensemble, les faits saillants de la saison et les mélanges quotidiens randomisés ;

Les diaporamas personnalisés offrent un accès régulier aux souvenirs photo. Consultez un flux quotidien pour vos souvenirs, y compris la date d'aujourd'hui dans les années passées, les voyages spéciaux, les moments ensemble, les faits saillants de la saison et les mélanges quotidiens randomisés ; Photos faciles à trouver : Utilisez des filtres dans le panneau de commande avant et central pour trouver les photos préférées des personnes, des lieux, des dates et plus encore en un instant.

