Bouygues lance un forfait 100 Go avec le 1er mois gratuit

Il y a 1 heure

William Teixeira

1

Chaque fin d’année est l’occasion pour les opérateurs français de se livrer une véritable bataille en ce qui concerne les promotions sur les forfaits.



À ce petit jeu, Bouygues Télécom fait fort avec une offre inédite sur son forfait 100 Go.

Un forfait 4G 100 Go avec 1 mois gratuit

C’est à travers son offre low-cost « B&You » que Bouygues Télécom propose cette nouvelle promotion limitée jusqu’au 14 janvier 2020.

Au programme, nous avons 100 Go de data pour la France métropolitaine et 10 Go/mois dans toute l’Europe et dans les DOM.

On retrouve également les fonctions classiques comme les appels, les SMS et MMS illimités en France.



Ensuite, le forfait vous coûtera 19,99€, après un premier mois gratuit.

Dans la commande, Bouygues vous facturera 10€ les frais de carte SIM, mais vous promet toute la qualité de son réseau.

L'offre est disponible pour tous dès maintenant !

Un forfait 50 Go également

Le forfait 100 Go avec 1 mois offert n’est pas la seule, puisque les séries spéciales B&You proposent aussi 50 Go pour 14,99€/mois (avec l’option week-end 4G illimité). Nous relayons régulièrement les promotions sur les forfaits de Bouygues mais aussi Orange, SFR et Free.