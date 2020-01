Un client du Crédit Mutuel a réussi à activer Apple Pay

Julien Russo

Quand on compare Apple Pay à ses débuts en France et aujourd'hui en 2020, on peut se dire que le challenge que s'était donné Apple est réussi. Cependant, malgré l'engouement autour du service de paiement sans contact d'Apple et la forte demande des clients, certaines banques refusent ou ne proposent toujours pas Apple Pay !

Un signe d'espoir au Crédit Mutuel

Grand admirateur des produits Apple, Tristan-Sacha n'en pouvait plus d'attendre l'arrivée d'Apple Pay dans sa banque pour régler ses achats avec son iPhone. Il était à deux doigts de fermer son compte et partir dans une banque concurrente à cause de la frustration qui devenait trop importante. Mais comme la patience paie toujours tôt ou tard, il a eu la joie avant-hier d'annoncer sur Twitter avoir enfin réussi à enregistrer sa carte bancaire Mastercard dans l'application Wallet de son iPhone, mais aussi dans son Apple Watch !

En effet, le Crédit Mutuel Massif central (qui a rejoint la confédération nationale du Crédit Mutuel il y a 4 jours) avait annoncé le 13 novembre 2019 l'arrivée prochaine d'Apple Pay pour sa clientèle.



Étonnamment la compatibilité d'Apple Pay est effective depuis le 3 janvier 2020 pour les clients du Crédit Mutuel Massif central, mais pas pour les clients du Crédit Mutuel "national", qui eux ont le message que ce n'est pas encore pris en charge lors de la tentative d'enregistrement de la CB sur l'application Wallet.



Cela ne devrait plus tarder étant donné que le Crédit Mutuel Massif central et le Crédit Mutuel "national" sont désormais sous le même toit.