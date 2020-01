Une batterie au lithium-sulfur qui permet une autonomie de 5 jours

Le point faible de nos smartphones actuels est l'autonomie. Par exemple pour l'iPhone, avec une utilisation normale, il est inconcevable de s'imaginer de rester plus de 24 heures sans relier une seule fois son iPhone à une source énergétique pour le recharger. Des chercheurs travaillent en permanence pour enfin nous permettre d'avoir une meilleure autonomie.

L'importante découverte sur les batteries

Révolutionner l'univers des batteries ? Cela arrive chaque année. Cependant, les batteries qui arrivent à offrir une autonomie de plusieurs jours sont souvent celles qui posent problème pour l'écologie ou celle qui ont une durée de vie qui frôle le ridicule. Du coup, quand une batterie arrive à avoir une excellente autonomie, préserve l'écologie et a une durée de vie élevée, ça attire tout de suite l'attention !



C'est justement ce qui se passe en ce moment avec les chercheurs de l'Université Monash qui affirment avoir mis au point une batterie au lithium-soufre qui serait la plus efficace à ce jour.

Efficace, mais comment ?

Dans leurs déclarations, ils ont affirmé que lors de leurs tests ils ont réussi à obtenir avec une seule charge, une autonomie de 5 jours avec un smartphone !

Ils ont aussi affirmé que cette avancée "historique" pourrait également concerner les voitures électriques, puisque cette batterie à la base pour smartphone pourrait s'adapter aux batteries pour voiture et assurer jusqu'à 621 kilomètres.



Concernant l'impact environnemental, il est présent malheureusement, cependant il est bien plus réduit que les batteries qu'on a en ce moment même dans nos smartphones. Autre avantage qui pourrait intéresser les fabricants de smartphones, c'est le prix. La batterie est moins coûteuse et pourrait donc améliorer la marge de bénéfice. On imagine déjà Apple s'intéresser fortement au sujet...



