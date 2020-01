Plus de data, moins de SMS chez les opérateurs mobiles pour le Nouvel An

Il y a 13 min

William Teixeira

Réagir

Cette année encore les SMS, MMS et la consommation de data ont fortement été sollicités pour la nuit du Nouvel An. Orange, Bouygues et SFR ont communiqué leurs chiffres du trafic sur leur réseau pour le nouvel an 2020. Et comme à chaque fois, ils sont énormes !

Le SMS en recul

Les techniciens responsables du bon fonctionnement des réseaux, ont été sur le qui-vive en ce 1er janvier. En effet, quand il y a plusieurs centaines de milliers de SMS, MMS, appels, le réseau risque de lâcher à n’importe quel moment.



D’après les premiers chiffres communiqués, le SMS est en recul, probablement lié aux messageries instantanés en vogue comme iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger...

Chez SFR, il y a eu 290 millions de SMS échangés entre le 31 décembre et le 1er janvier.

Au niveau des MMS, c’est +9% par rapport à 2019. Concernant l’usage d’internet, c’est une explosion, puisque la data a été sollicitée à une hauteur de +35%.



Chez Orange, il y a eu 102 millions de SMS échangés entre le 31 décembre à 21h et le première jour de l’année à 9h. L’opérateur informe que normalement il y a 33 millions d’échanges dans une journée « normale ».

À minuit pile, le réseau d’Orange a souffert comme jamais, puisqu’il y a eu 1,5 million de messages envoyés d’un peu partout en France.

Concernant le MMS, il a augmentée de +24%. Le trafic internet, a explosé, d’après l’opérateur, il a doublé !

Cela peut s’expliquer notamment pas l’envoi des vidéos, des photos via les applications de messageries instantanées.



Pour conclure, Bouygues Télécom a été le plus précis dans les chiffres.

La consommation d’internet est clairement choquante ! L’opérateur affirme avoir eu 10 800 térabytes de consommation sur l’ensemble de son réseau 3G/4G.

Les SMS se sont échangés à hauteur de 15,7 millions pour le Nouvel An.

Bouygues Télécom est le seul opérateur à avoir communiqué sur les appels VoLTE qui se passent via le réseau 4G. L’opérateur affirme qu’il y en a eu 64,2 millions (une tendance qui évolue de +74%).

Pour les appels normaux, ils ont été 61,5 millions (une tendance qui baisse de -15,3%).

Pour les MMS, 15,7 millions ont été échangés (soit +9%).

Pour les SMS, 203 millions ont été enchangés (soit une tendance -4,7%). Bouygues informe quand même que son réseau a connu un pic a de près de 10 000 SMS le 1er janvier 2020 à 00h05.



Ces statistiques sont bien évidemment énormes et parfois 4 à 5 fois supérieures par rapport à une journée normale.

Visiblement, il n’y a pas eu d’incidents réseaux chez les opérateurs.

Si nous n’avons pas parlé de Free Mobile, c’est parce que l’opérateur n’a pas communiqué de statistiques sur les appels, SMS, MMS et consommation de data. On imagine que le trafic a dû être similaire et aussi intense vers les minuit.



Source