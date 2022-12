C'est Noël avant l'heure chez B&You, 200 Go de data à moins de 20€ par mois !

Si vous cherchez à changer d'opérateur mobile, profitez des offres de Noël. Que ce soit SFR, Bouygues Télécom ou Free Mobile, c'est la folie en ce moment avec des tonnes de réductions sur les forfaits mobiles. Comme on en a l'habitude en France, vous retrouvez de grosses enveloppes de data avec des prix toujours très bas.

Les économies, c'est maintenant !

Parmi les promotions en cours chez nos opérateurs mobiles, on aperçoit de magnifiques remises sur les forfaits B&You. À l'occasion de Noël, l'opérateur a bradé le prix de ses forfaits avec la possibilité d'obtenir 200 Go en 4G à seulement 19,99€/mois. Découvrez les 4 forfaits qu'il ne faut surtout pas rater.

Pour ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de data

Vous êtes le plus souvent en Wi-Fi et vous n'avez pas besoin d'une grosse enveloppe de data ?

Ce forfait vous conviendra à merveille. Pour seulement 4,99€/mois, vous retrouvez :

500 Mo d'internet utilisables en France, Europe et dans les DOM

Appels illimités en France métropolitaine

SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Sans engagement

Le forfait pour les "datavore"

Vous consommez énormément de data tous les mois ? Ce forfait est fait pour vous. B&You propose une grosse quantité de data à 15,99€/mois, l'occasion de profiter de l'excellent réseau de Bouygues Télécom !

160 Go de data en France

30 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels illimités en France métropolitaine

SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Sans engagement

Le forfait pour ceux qui veulent le maximum de data

Vous passez votre temps à télécharger les derniers jeux sur Apple Arcade ? À regarder des contenus en streaming ? À faire tout le temps du partage de connexion parce que votre abonnement ADSL ne vous convient plus ?

Ce forfait va vous vendre du rêve.

Pour seulement 19,99€/mois profitez d'une gigantesque enveloppe de data !

200 Go en 4G

25 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels illimités en France métropolitaine

SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Sans engagement

Le forfait pour les détenteurs de smartphone en 5G

Si vous possédez un smartphone compatible 5G, il est fort probable que vous souhaitiez profiter des débits descendants bien plus intéressants du dernier standard mobile. B&You a pensé aux personnes qui veulent de la 5G à tout prix !

Pour 24,99€/mois, vous avez une grande enveloppe de data et l'accès à l'un des réseaux 5G les plus développés en France.

130 Go en 4G et 5G

25 Go utilisables en Europe et dans les DOM (4G et 5G)

Appels illimités en France métropolitaine

SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Sans engagement

Vous l'aurez compris, Bouygues Télécom nous sort le grand jeu à travers ses offres B&You. L'opérateur veut attirer votre attention et ça semble réussi, car il est difficile de faire mieux !

Si vous êtes déjà abonné Bouygues Télécom, vous ne pourrez pas en profiter, car ce sont des offres réservées pour les nouveaux contrats. Toutefois, rassurez-vous, on retrouve aussi des grosses promotions chez RED by SFR et Free Mobile. Du côté de SFR, il y a des offres équivalentes, du côté de Free Mobile, ce sont des forfaits bien plus agressifs en termes de prix et de volume de data.

