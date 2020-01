CES 2020 : un Français fait la présentation... d'une pomme de terre connectée

Il y a 38 min (Màj il y a 38 min)

Guillaume Gabriel

Ah, le CES... Ce salon prestigieux dans le monde du high-tech, dans la ville hallucinante de Las Vegas... Robots, télévisions du futur, gadgets dignes des plus grands films connectés, sextoys nouvelle génération...



Pas de doute, c'est "the place to be" pour les plus grands amateurs de technologies à la recherche de fantaisie et de dépaysement. La France y est représentée, avec notamment Withings, OCIGO (éthylotest connecté), Kalray et même La Poste sont présents aux États-Unis.



Et, parmi les stands bleu-blanc-rouge, l'un se fait remarquer par la présentation d'une (soupir) pomme de terre connectée...



Une pomme de terre connectée star du CES 2020

Oui, vous avez bien lu... Nicolas Baldeck a eu le toupet, le courage (et l'inconscience ?) de faire la présentation d'une pomme de terre connectée appelée POTATO.



Le petit plus ? L'homme a repris le slogan (et la police) d'Apple pour son iPhone : "Say hello to the future". Pire encore, l'application qui accompagne cette POTATO est une copie de Siri, permettant de suivre la santé de la pomme de terre et de lui parler.



Comment a-t-il pu obtenir un stand au sein du prestigieux salon ? Bonne question, d'autant plus que son but semble de se moquer des produits présentés qui frisent parfois l'absurde.

J’ai simplement expliqué en quoi POTATO était un objet connecté doublé d’un assistant personnel, à même de recourir à la fois à l’intelligence artificielle et au cloud.

Un génie ?



