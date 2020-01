Le nouveau Facebook arrive sur PC / Mac (en mode sombre)

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le nouveau design de Facebook est en passe d'être déployé. Présenté l'an dernier, le relooking a pris du retard et risque de sortir d'ici le printemps d'après un porte-parole du réseau social qui s'est confié à CNET. Il s'agit d'un déploiement progressif.

Facebook teste son design 2020 sur le web

Outre le design plus épuré, la nouvelle version pour ordinateur de Facebook ne s'arrêtera pas à une nouvelle ergonomie mais ajoutera quelques fonctionnalité. La plus attendue reste le mode sombre qui est pourtant déjà disponible sur Messenger et Instagram. Gageons que la version iOS en profite bientôt.



Actuellement, quelques utilisateurs testent le nouveau look. Pour se faire, il faut que Facebook vous "cible" et vous affiche un bouton pour participer au test. Evidemment, Facebook offre aux personnes qui acceptent d'utiliser son site Web nouvelle version, la possibilité de revenir à l'ancien look standard auquel elles sont habituées. Les gens peuvent également donner leur avis.



Facebook a initialement déclaré qu'il commencerait à proposer le nouveau design l'année dernière, mais ne l'a toujours pas rendu disponible. La société a cependant repensé son application mobile avec un look similaire.



Autrement, le réseau qui compte 2,5 milliards de membres s'apprête à sortir l'application Messenger pour Windows et macOS.

