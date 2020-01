Les nouvelles applications : Smoke, ClipDish, Primalist

Smoke for Steam (v1.0.2, 19 Mo, iOS 13.0, Damien Sheridan)



On ne s’attendait probablement pas à cette application sur l’App Store de watchOS. La célèbre boutique virtuelle de jeux vidéos « Steam » disponible sur PC et Mac est désormais disponible sur Apple Watch. Une bonne nouvelle pour les gamers !



Bien évidemment vous ne pourrez pas télécharger des jeux steam en version watchOS, mais vous pourrez interagir avec les fonctions basiques de la boutique en ligne.

