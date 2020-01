Le classement d'iTunes UK est dominé par une musique de 1981

Le morceau actuellement numéro 1 de l'iTunes Store UK est une chanson qui est devenue une tendance au Pays de Galles grâce à certains partisans qui en ont fait un hymne informel . D'après le président de YesCymru (une campagne de politique pour un Pays de Galles indépendant), il s'agit d'une musique qui donne le sourire et qui reflète la grandeur du Pays de Galles. Yma O Hyd qui est interprété par l'artiste Dafydd Iwan , se vend en ce moment à une vitesse hallucinante sur l'iTunes Store du Royaume-Uni. Cette musique a également été adoptée par la région de rugby des Scarlets . Elle peut être entendue à chaque début de match quand celui-ci se joue à domicile.

En général, les musiques qui occupent la première place des classements iTunes dans le monde sont toujours les dernières musiques des artistes de la jeune génération. Par exemple en France, c'est The Weeknd et son morceau Blinding Lights qui est numéro 1 en ce moment. Cependant, au Pays de Galles les tendances semblent ne pas être les mêmes, puisque depuis plusieurs jours c'est la musique d'un artiste gallois sortie en 1983 qui est à la première place !

