C’est la fin d’iTunes sur Windows, l’app se divise en 3 (Musique, TV et appareils)

Depuis plusieurs années, les utilisateurs macOS ont une expérience divisée en 2, ils retrouvent une application Apple Music et de l’autre côté une application TV pour acheter/louer des contenus et visualiser les programmes Apple TV+. La firme de Cupertino a décidé d’apporter la même expérience sur Windows en divisant par 3 iTunes : Musique, Apple TV et Appareils. Ce dernier vous permettra de gérer vos produits Apple, chose que Finder offre depuis la scission sur Mac.

Enfin, Apple offre une meilleure expérience pour les utilisateurs Windows

Apple a officiellement lancé aujourd’hui ses nouvelles applications : Apple Music, Apple TV, et Apple Devices, marquant la fin de l’ère iTunes sur cette plateforme. Ce changement, annoncé pour la première fois par Microsoft en octobre 2022, redistribue les fonctionnalités bien connues d’iTunes en trois applications distinctes, optimisant ainsi l’expérience utilisateur sur Windows.



Disponibles pour les utilisateurs de Windows 10 et versions ultérieures, elles promettent une intégration plus fluide et spécialisée pour accéder à la musique, au contenu vidéo et à la gestion des appareils Apple.

Apple Music offre un accès sans précédent à des millions de morceaux, albums et playlists, permettant aux utilisateurs de plonger dans un univers musical riche et diversifié.

Apple TV ouvre la porte à un vaste catalogue de films, émissions de télévision, et contenus exclusifs Apple Originals, promettant des heures de divertissement.

Apple Devices se concentre sur la gestion des iPhones et iPads, simplifiant les processus de mise à jour, sauvegarde, restauration, et synchronisation de contenu.

Après une période de test bêta concluante, qui a pris fin en janvier 2023, ces applications ont été peaufinées grâce à des mises à jour régulières, et la mention “bêta” a finalement été retirée sur le site d’Apple. Cette transition montre l’engagement d’Apple à fournir une expérience utilisateur améliorée, adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs de Windows.



Cette évolution représente non seulement une étape importante dans la stratégie de services d’Apple mais réaffirme également sa volonté d’améliorer l’interopérabilité et l’expérience utilisateur pour les adeptes de Windows. Avec ces nouvelles applications, Apple redéfinit la manière dont la musique, les vidéos, et la gestion des appareils sont abordées sur Windows, tout en préservant l’héritage de ce que iTunes a offert pendant des années.