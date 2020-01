This is the futur : Un concept d'iPhone 12 Pro fou

Il y a 11 min

Julien Russo

1

Nous sommes encore loin de la sortie des iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Cependant, quelques génies comme la chaine YouTube "ConceptsiPhone" nous imaginent des concepts d'iPhone 12 complètement hallucinants. Avec une bande-annonce captivante et sublime, ce concept a réussi à nous en mettre plein les yeux !

"This is the futur"

À la rentrée 2020 sortira un nouvel iPhone, d'après les rumeurs de gros changements devraient avoir lieu. Apple voudrait marquer l'entrée dans la nouvelle décennie avec un smartphone révolutionnaire qui serait le signe d'un renouveau.

Pour l'instant il y a encore peu de certitudes comme il est encore tôt. On sait tout de même qu'un modem 5G sera de la partie, que l'encoche sera probablement supprimée, que l'appareil photo va gagner des capacités 3D, que la recharge inversée devrait enfin arriver, tout comme l'écran 120 Hz...



Comme les premières images ne se sont pas encore retrouvées malencontreusement sur les réseaux sociaux, on s'en tient à l'imagination débordante et parfois merveilleuse des concepts. Voici donc un concept d'iPhone 12 Pro absolument incroyable.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d'article, il y a beaucoup de changement. À commencer par l'écran où l'encoche a disparu, laissant place à 2 caméras frontales à chaque extrémité de l'écran. Une encoche en moins, deux poinçons en plus.



On retrouve à l'arrière un quadruple capteur photos, incluant un capteur ToF (Time of flight) qui est déjà présent à l'avant pour le Face ID, mais qui devrait débarquer à l'arrière pour faire profiter les applications iOS qui utilisent la 3D et la réalité augmentée ! Son placement est curieux, mais original.



On vous laisse apprécier par vous-même la vidéo :