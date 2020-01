L’iPhone 12 de 5,4 pouces aurait la taille de l’iPhone 7

Medhi Naitmazi

L’iPhone 12 encore et toujours. Après les récentes informations sur la 5G ou encore l’écran, voilà qu’on reparle d’un modèle plus compact, de 5,4 pouces. Évoqué par Kuo en fin d’année dernière (et même avant par un autre spécialiste), Apple aurait choisi de différencier un peu plus ses iPhone 5G avec des tailles revues. Ainsi, le plus petit ferait 5,4 pouces contre 5,8. Alors qu’il y a également un débat sur le fait que la pomme conserve aussi le modèle 5,8 pouces pour distribuer deux iPhone 12 et deux iPhone 12 Pro, Macotakara a eu des informations auprès des fournisseurs d’Apple durant le CES 2020.

Un petit iPhone 12 à venir

Selon nos confrères japonais, Apple aurait réussi à conserver le gabarit de l’iPhone 7 et son écran 4,7 pouces mais en y insérant une dalle bord à bord de 5,4 pouces. Ce n’est pas si surprenant car en comparaison, l’iPhone X et l’iPhone 8 par exemple sont assez proches. On imagine qu’Apple a rogné un peu partout, et notamment sur l’épaisseur pour réussir à avoir un appareil plus compact, comme le demandent de nombreux clients. Atteindre les mensurations de l’iPhone 7 serait une très bonne chose.



Évidemment, Apple a prévu d’y inclure les capteurs TrueDepth pour Face ID à l’avant. A l’arrière, l’iPhone 12 de base devrait inclure un gros capteur photo, en tout cas bien plus important que sur l’iPhone 8 note la source.



Sans plus de détail, on peut seulement se poser la question d’un tel téléphone. En quelque sorte, il s’agit d’un iPhone 11 réduit, ou iPhone XR rétrécit, mais qui pourrait faire de l’ombre au futur iPhone 9 / iPhone SE 2. À moins que la firme à la pomme ne fasse la différence avec un prix bien inférieur.



Dans l’autre sens, certains clients voulant un petit modèle pourraient être déçus de ne pas pouvoir avoir un triple ou quadruple appareil photo sur l’entrée de gamme de l’iPhone 12... Ce serait dommage qu’Apple conditionne les caractéristiques à la taille.



