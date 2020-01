Reality Converter : Apple lance une nouvelle application pour la 3D

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Apple vient de publier une première version bêta d'une nouvelle application appelée Reality Converter et qui permet de travailler sur la 3D.



À destination de macOS, cette dernière permet aux développeurs de convertir, d'afficher et de personnaliser des objets USDZ 3D, qui n'est autre qu'un type de fichier de réalité augmentée de la Pomme.



Apple publie une nouvelle application pour la 3D

Sur le papier donc, et selon Apple, il est possible de personnaliser ces fameux objets pour travailler conjointement avec Reality Composer, l'outil permettant de créer des prototypes et de produire du contenu pour des expériences de réalité augmentée.



Ainsi, les développeurs peuvent intégrer plus facilement du contenu 3D dans leurs applications, grâce à ces deux applications. Reality Converter pour macOS permet donc de convertir, d'afficher et de personnaliser des objets USDZ.

La nouvelle application Reality Converter facilite la conversion, la visualisation et la personnalisation des objets USDZ 3D sur Mac. Glissez-déposez simplement les formats de fichiers 3D courants, tels que .obj, .gltf et .usd, pour afficher le résultat USDZ converti, personnaliser les propriétés des matériaux avec vos propres textures et modifier les métadonnées des fichiers. Vous pouvez même prévisualiser votre objet USDZ dans diverses conditions d'éclairage et d'environnement grâce aux options IBL intégrées.

Si vous êtes un développeur enregistré, c'est par ici que ça se passe.