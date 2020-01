Les nouvelles applications : Smoke, Dual, FlickType

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Smoke, Dual, FlickType.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Rentabily (v1.0.2, 81 Mo, iOS 10.0)



Rentabily, c'est la solution pour rentabiliser tous vos biens inutilisés, louer pour vos besoins ponctuels et contribuer à sauver la planète.



Face aux problématiques du 21ième siècle #Surconsommation #PouvoirDachat #PlanèteEnDétresse, Rentabily offre un moyen simple et utile à tous pour consommer différemment.



Si comme nous vous croyez que nous devons agir et que chacun de nos gestes peut avoir un impact positif sur la vie des gens et contribue à laisser une planète plus saine pour les futures générations alors rejoignez- nous dès maintenant.



Que puis-je faire sur Rentabily ?

Cliquez, Rentabilisez - Cliquez, Louez… #Simple #Rapide Télécharger l'app gratuite Rentabily





Dual (v1.0.1, 10 Mo, iOS 11.0, MobiLab Co., Ltd.)



Un véritable navigateur Web multitâche qui prend en charge jusqu'à 4 pages Web simultanées.



Vous pouvez faire les tâches simultanées suivantes avec cette application étonnante.

- Regardez une vidéo youtube pendant la composition de vos e-mails.

- Parcourez les pages Facebook lors de la recherche de mots clés dans Google.

- Lisez les nouvelles de CNN tout en regardant vos achats sur Amazon.

- Et bien d'autres tâches simultanées! Télécharger Dual à 3,49 €