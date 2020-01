Gasoil Now liste aussi le prix du carburant en Belgique, Espagne, Italie, Portugal, ...

Medhi Naitmazi

Gasoil Now avait reçu une énorme mise à jour début 2019, avec notamment une refonte de l’interface simplifiant son utilisation ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires comme les filtres pour les voitures électriques. L’app française voit désormais bien plus loin en termes de contenu en s’étendant en Europe. Ainsi, nos pays limitrophes comme la Belgique, le Luxembourg, Monaco, Andorre, l’Italie, l’Espagne mais aussi le Portugal peuvent en profiter.

Essence / Gasoil Now à la conquête de l’Europe

En quelques mois, l’app qui recense les prix des carburants les moins chers autour de vous ou d’une localisation, a donc largement renforcé sa base de connaissances. Alors que la France et quelques pays possèdent des listings officiels des prix à la pompe tenus par le gouvernement, Gasoil Now est particulièrement intéressant en Belgique, en Andorre ou à Monaco car elle repose sur la communauté pour établir un maillage du pays et proposer ainsi un service quasi unique. Que ce soit l’or noir, des bornes électriques ou même des stations de lavage, l’app gratuite vous permet de trouver le moins cher. De quoi gagner du temps et faire des économies substantielles sur la durée. La voiture étant généralement un poste de dépenses important.



Pour le reste, cela n’a pas changé avec la liste des stations autour de vous, triées par prix, la possibilité de créer un profil avec les caractéristiques de sa voiture afin d’affiner les données affichées, et tous les types de carburants possibles. Par exemple en Belgique, l’option Gaz Naturel devrait rencontrer un certain succès puisque les modèles que l’on connaît dans l’hexagone, sont souvent déclinés avec ce type de motorisation.



Voici d’ailleurs la liste des carburants :

B7,

B7+,

Gasoil,

Gazole,

Diesel,

Diesel+,

E5 - Sans plomb 95 (SP95),

Sans plomb 98 (SP98),

SP95-E10 (E10),

GPLc (GPL),

Ethanol,

Bioethanol,

Superéthanol (E85)

Télécharger l'app gratuite Essence / Gasoil Now