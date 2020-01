Ce bug laisse justement des interrogations sur les récupérations des données de Siri. En effet, une simple modification sur Wikipédia modifie la réponse d'un assistant vocal installé sur des centaines de millions d'appareils à travers le monde. Apple utilise justement l'encyclopédie en ligne pour rendre Siri "plus intelligent". Averties par de nombreux tweets, les équipes d'Apple semblent avoir corrigé l'anomalie assez rapidement puisqu'en fin de soirée Siri avait déjà un autre discours. La page de Wikipédia a elle aussi été modifiée dans la foulée. Yakoo Pollak, un twittos, a pu immortaliser le moment en vidéo :

Étrange. Le bug a surpris de nombreux utilisateurs dans le monde. Toute la journée de samedi, Siri répondait que le président d'Israël était le président de l'État sioniste d'occupation . Pour rappel, il s'agit de l'un des mouvements politiques nationaux du XIXe et XXe siècle qui visait au retour de la souveraineté juive en Palestine. C'est comme cela que l'État d'Israël a vu le jour en 1948 .

Plusieurs clients Apple étaient dans l'incompréhension totale samedi dernier. Des utilisateurs iOS ont remarqué que quand on demandait à Siri "qui est le président d'Israël ?", l'assistant vocal répondait "le président Reuven Suivi Rivlin est le président de l'État sioniste d'occupation".

