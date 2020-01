Apple sort la bêta 3 d'iOS 13.3.1 ainsi que la bêta 3 de tvOS 13.3.1 et watchOS 6.1.2

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Apple vient de mettre à disposition des développeurs la troisième bêta d’iOS 13.3.1. Dans le même temps, la firme à la pomme propose également la troisième bêta de tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 !



Développeurs, à vos téléchargements !

La bêta 3 d'iOS 13.3.1 propose beaucoup de correctifs et d'améliorations. Elle est disponible au téléchargement depuis 19h.

Il s'agit d'une version de test avant de proposer la version finale d'ici les prochaines semaines.

Uniquement si vous avez le profil de développeur, vous pouvez la télécharger et l'installer dès maintenant. Pour cela il vous faut aller dans "Réglages > Général > Mise à jour logicielle".

Proposé en priorité pour les développeurs, toutes les petites nouveautés et correctifs dans cette bêta seront par la suite proposé en version finale pour les centaines de millions d'utilisateurs éligibles.



La bêta 3 est aussi disponible sur Apple Watch et Apple TV.

Il n'y a rien pour macOS !