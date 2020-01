Le CEO de Telegram estime qu'iCloud est un outil de surveillance

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Si le nom de Pavel Durov ne vous dit rien, il faut savoir que l'on parle du patron de l'application de messagerie Telegram Messenger (v5.14, 176 Mo, iOS 9.0), connu pour sa protection des données des échanges.



Selon ce dernier, le service de sauvegarde iCloud d'Apple serait un outil de surveillance, faisant référence à la possibilité pour le FBI et pour les gouvernements à pouvoir piocher dans les données, qui ne sont pas toutes cryptées.



Il fait ainsi une sortie publique suite à la terrible affaire de la tuerie de Pensacola, mettant sous tension les relations entre Apple, le FBI et les États-Unis car la Pomme refuse de donner accès aux deux iPhone du tireur.

Le patron de Telegram parle d'iCloud

Apple refuse de donner accès aux données d'un iPhone physique, mais permet au FBI de pouvoir avoir accès à certaines informations (voir la totalité) de criminels et suspects.



Car oui, iCloud n'est pas totalement chiffré, et il est possible de mettre la main sur un nom, une adresse et d'autres données. Pavel Durov, le patron de l’app de messagerie Telegram, c'est l'inverse de ce qu'il applique pour son service :

iCloud est désormais officiellement un outil de surveillance. Les applications qui dépendent de lui pour stocker vos messages privés (telles que WhatsApp) font partie du problème.

Ainsi, même si WhatsApp met le cadenas sur les données, une fois qu'une sauvegarde atterrit sur iCloud, ce dernier s'ouvre pour se glisser derrière la "sécurité" d'Apple. Il est donc possible pour les gouvernements d'y accéder en faisant la demande à la Pomme...



