Rocket League : fin de la prise en charge de macOS en mars

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Triste nouvelle pour les joueurs sur macOS, et plus particulièrement ceux qui ont acheté le jeu populaire Rocket League au travers de la plateforme Steam étant donné que les développeurs de Psyonix annoncent l'arrêt de la prise en charge dès le mois de mars.



Pour rappel, on parle d'un jeu dans lequel vous pilotez une voiture capable d'accélérer et de voler (momentanément) grâce à du boost : le but étant de jouer au foot avec une balle géante sur des terrains fermés.



1v1, 2v2 ou encore 3v3, le jeu est très fun, mais il faudra donc désormais passer par Windows pour pouvoir y jouer en ligne.

Rocket League abandonne macOS, ou presque

L'année dernière, le studio derrière Rocket League, Psyonix, a été acquis par Epic Games, ce qui peut expliquer cet abandon. Car oui, la stratégie du célèbre studio n'est autre que de lancer le jeu encore plus loin dans l'esport, et en se concentrant sur les features à venir.



Hélas, les versions macOS et Linux ont toujours eu du retard par rapport à la version consoles et PC, affichant de nombreux bugs et problèmes qui semblaient se multiplier au fur et à mesure des mises à jour.



Psyonix s'explique :

Nous voulons que Rocket League soit la meilleure expérience possible pour tous nos joueurs. Cela comprend l'adaptation à l'utilisation des nouvelles technologies. Cela a rendu plus difficile la prise en charge de macOS et Linux (SteamOS). Pour cette raison, nous aurons un correctif final pour ces versions début mars.

Une fois le correctif final disponible, il sera toujours possible d'installer le jeu, mais l'accès sera limité à certains modes :

Matchs hors ligne

Garage / Inventaire (Vos articles existants ne seront pas supprimés de votre inventaire)

Statistiques de carrière

Replays

Cartes des ateliers Steam (à télécharger avant le patch final)

Packs de formation personnalisés (à télécharger avant le patch final)

