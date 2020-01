Les nouvelles applications : Moleskine Journey, Furious Five, byte

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Moleskine Journey, Furious Five, byte.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Moleskine Journey (v0.200123.21, 118 Mo, iOS 11.2)



Conçue pour les esprits créatifs, les travailleurs indépendants, les randonneurs audacieux et les esprits libres, Moleskine Journey combine les meilleures fonctionnalités des applications de productivité (calendriers, rappels, notes…) avec des outils de développement personnel comme les journaux et le suivi des habitudes.



Avec Moleskine Journey, tu peux organiser et améliorer les activités qui comptent dans ton travail et ton développement personnel, tout en exprimant ta créativité. Télécharger l'app gratuite Moleskine Journey





Furious Five (v1.10, 293 Mo, iOS 13.0, Andres Canella)



Des routines d'exercice efficaces de 5 minutes qui produisent des résultats — Furious Five est une compilation des exercices de poids au corps les plus intenses jamais conçus. Gagnez en force, tonifiez-vous, brûlez les graisses avec de courtes séances d'entraînement qui déclenchent votre corps en seulement 5 minutes.



Accepterez-vous le défi de remise en forme de 5 minutes? Télécharger l'app gratuite Furious Five





Poof (v3.3, 46 Mo, iOS 11.2, Bloomy Lab)



Changez votre attitude envers les listes de tâches avec l'application Poof.



Les listes de contrôle sans fin n'apportent pas de satisfaction, vous laissant de mauvais goût dans la bouche car vous n'avez pas fait tout ce qui était prévu. Avez-vous vu de nombreux «100 objectifs sur lesquels se concentrer pour une année réussie» dans les médias sociaux? Le principal résultat de ces listes est la dépression car, au final, vous vous retrouverez avec 2 points complétés sur 100. Et non pas parce que vous êtes perdant, mais parce que c'était évidemment inaccessible. Sans parler du fait que les valeurs changent au cours de l'année et que ce qui était important en janvier devient négligeable en avril.



Les objectifs doivent être réalisables et non destructifs. Télécharger l'app gratuite Poof