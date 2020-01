iPhone 12 Pro : un concept magnifique signé Let'sGoDigital

La rumeur d'un capteur TOF provient de Ming-Chi Kuo qui, selon lui, affirme qu'Apple utilisera la technologie LED pour déterminer la distance entre les objets et la caméra, créant ainsi une carte précise de l'environnement. Le concept en vidéo :

La série iPhone 11 Pro a apporté un nouveau design à l'appareil photo, mais avec l'iPhone 12 Pro, des rumeurs courent que nous aurons le retour des côtés plats! Avec cela, j'ai créé une série sur l'iPhone 12 Pro avec des côtés plats et en améliorant le design que nous avons vu avec la série iPhone 11 Pro! Oui, l'iPhone 12 Pro dispose d'un capteur supplémentaire pour le TOF (capteurs de temps de vol).

Décidément, les designers semblent grandement inspirés ces derniers temps : après la publication ce matin d'un concept autour de l'iPhone 9 / iPhone SE 2 , c'est au tour de l'iPhone 12 Pro de prendre vie. Let'sGoDigital, et plus particulièrement Jermaine Smit, viennent de rendre publique la création d'un design qui pourrait être l'incarnation de ce qu'Apple proposera en septembre prochain.

