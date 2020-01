Les résultats financiers records d’Apple du T1 2020

Hier à 22:40 (Màj hier à 22:55)

Julien Russo

Apple a publié à l'instant les résultats pour son premier trimestre fiscal de 2020. Découvrez les chiffres des ventes d'iPhone, d'iPad, de Mac... Ainsi que le chiffre d'affaires et le bénéfice net qui atteignent comme d'habitude des sommes astronomiques ! Il s’agit même d’un record.

Le chiffre d'affaires est en forte hausse sur le T1 2020

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL (qui est actuellement impacté à cause du virus Coronavirus qui sévit en Chine). La firme californienne n'a pas le droit à l'erreur, surtout dans des périodes aussi importantes que les fêtes de fin d'année.

Les résultats dévoilés ce soir sont pour le mois octobre, novembre et décembre 2019.

Pour rappel, les prévisions d'Apple pour le T1 2020 concernant le chiffre d'affaires étaient entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 91,8 milliards de dollars ! Une somme en hausse (+8,91%) puisque l'année dernière Apple avait réalisé 84,3 milliards de dollars à la même période.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est 22,2 milliards de dollars, l'année dernière on était à 19,97 milliards de dollars (+11,37%)

Le chiffre d'affaires d'Apple est composé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui se vend plutôt bien comme on peut le constater avec les récentes augmentations de commandes auprès des sous-traitants. Apple a gagné 55,96 milliards de dollars soit une hausse de +7,66% .

, qui se vend plutôt bien comme on peut le constater avec les récentes augmentations de commandes auprès des sous-traitants. Apple a gagné de dollars soit une hausse de . Arrive ensuite l 'iPad , Apple a récolté 5,98 milliards de dollars soit une baisse de 11,1 % .

, Apple a récolté de dollars soit une baisse de . Le Mac ! Renouvelé récemment avec le MacBook Pro 16 pouces, Apple gagne cette fois 7,16 milliards de dollars soit une baisse de -3,5 % .

! Renouvelé récemment avec le MacBook Pro 16 pouces, Apple gagne cette fois de dollars soit une baisse de . L'avant-dernière catégorie concerne les wearables (autrement dit l' Apple Watch et les accessoires ), la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté 10,1 milliards de dollars soit une hausse de 38,2 % .

), la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté de dollars soit une hausse de . Pour finir, les services ! La catégorie en plein BOOM depuis ces dernières années. Avec l'arrivée d'Apple TV+ et d'Apple Arcade, les services rapportent 12,72 milliards de dollars soit une hausse de 10,3%.



Des résultats dont Apple peut être satisfait, même s'ils ne sont pas parfaits ! Une chose est sûre, beaucoup d'entreprises high-tech rêveraient d'avoir ses résultats trimestriels. En termes de volume de ventes d’iPhone, nos estimations font état d’environ 55 millions d’unités écoulés sur les trois derniers mois.



Voici les mots de Tim Cook :

Nous sommes ravis d’annoncer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais réalisé par Apple, alimenté par la forte demande pour nos iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et par les records historiques des services et des weareables. Au cours de ce trimestre, notre parc d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous y voyons un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients - et un grand moteur de notre croissance dans tous les domaines.

Pour T2 2020 : l’envolée ?

Le deuxième trimestre fiscal d’Apple sera essentiel avec l'arrivée de l'iPhone SE 2 / iPhone 9 prévu pour une commercialisation courant mars 2020. On le sait tous, c'est le genre de produit qui peut provoquer une explosion des ventes d'iPhone grâce à son prix d'entrée de gamme.



