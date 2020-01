Les versions finales de macOS 10.15.3, tvOS 13.3.1 et watchOS 6.1.2 sont disponibles

Pour la télécharger, c'est simple : Il vous suffit d'ouvrir l'application "Watch" puis de vous rendre dans général et Mise à jour logicielle.

Apple propose la version watchOS 6.1.2, il n'y a pas de nouveautés signalées, mais principalement des correctifs de sécurité et probablement une meilleure stabilité.

Pour la télécharger c'est simple : Il suffit d'aller dans les réglages de votre Apple TV puis système et mises à jour logicielles.

Voici ce qu'elle apporte : La mise à jour de macOS Catalina 10.15.3 améliore la stabilité, la fiabilité et la sécurité de votre Mac. Elle est recommandée à tous les utilisateurs.

C'est la soirée mise à jour ! Après iOS 13.3.1, c'est au tour de la mise à jour de macOS, watchOS et tvOS. Les versions finales sont toutes disponibles après plusieurs semaines de bêtas proposées aux développeurs.

