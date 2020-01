Comment désactiver la puce U1 des iPhone 11 avec iOS 13.3.1

Il y a 1 heure

Alban Martin

Vous le savez, Apple propose depuis hier soir une nouvelle mise à jour iOS 13.3.1 qui a pour but de corriger plusieurs bugs (Mail, Temps d'écran, Push en Wifi, etc) mais qui permet d'avoir une option supplémentaire. En effet, la grogne des utilisateurs a poussé la pomme à ajouter la possibilité de désactiver la puce Ultra Wideband U1 des iPhone 11 et 11 Pro.

Tutoriel : comment désactiver la puce U1 de localisation

Si vous avez raté un épisode, sachez que la puce U1 permet aux iPhone 11 de faciliter l'échange en AirDrop via une localisation précise permise par la technologie Ultra Wideband. En pointant votre iPhone vers un autre, vous pouvez initier un transfert sans chercher dans la liste des appareils environnants.



Avant iOS 13.3.1, la puce U1 utilisait toujours la localisation, même si celle-ci était complètement coupée par l'utilisateur. Même si Apple ne collecte pas les données de position GPS, il est embêtant d'avoir un traqueur actif quand on est censé avoir tout coupé. Surtout que cela peut jouer sur la batterie.



En attendant qu'Apple exploite mieux les capacités de la puce U1 (pour la réalité augmentée notamment), il est désormais possible de la désactiver :

Allez dans Réglages

Allez dans Confidientialité

Allez dans Services Systèmes

Désactivez Mise en réseau et sans fil.



Oui, le nom de l'option n'est pas parlant, mais il a le mérite d'être présent. Qui désactive sa puce U1 ?