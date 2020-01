Fantastical 3 : Nouvelle version du calendrier le plus populaire d'iOS, de macOS et de watchOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Avec la dernière mise à jour du calendrier Fantastical, vous allez découvrir le calendrier que vous avez l'habitude d'avoir sous un nouveau jour. Les développeurs à l'origine de l'app ont mis à jour le calendrier sur l'ensemble des plateformes d'Apple. Voici Fantastical 3.0 !

Plusieurs nouveautés sont disponibles sur Fantastical 3

Tout a commencé sur macOS, Fantastical était une révélation pour les utilisateurs qui désiraient un calendrier plus "poussé" que celui d'Apple. Trouvant rapidement son succès, les développeurs ont en suite étendu le projet vers l'iPhone en 2013 puis vers l'iPad l'année qui a suivi. Fantastical est arrivé en dernier sur Apple Watch à partir de 2015.



Dans cette nouvelle mise à jour, il y a plusieurs nouveautés, mais également un nouveau modèle économique. Vous l'aurez deviné, les développeurs ont énormément travaillé sur l'application et cherche bien évidemment à obtenir des revenus. Avant cette mise à jour, Fantastical proposait des achats ponctuels qui étaient particulièrement chers. Désormais, l'application se lance dans les abonnements avec le "Fantiscal Premium" qui coûtera 4,99 dollars/mois ou 39,99 dollars par an.

Au final, ce système est moins coûteux pour les utilisateurs et assure un rythme de revenus réguliers pour les développeurs. Sauf qu'après la première année, le prix total dépassera les 59€ et 5€ demandés jusqu'ici pour les versions Mac et iOS lors de l'achat.

Dans les nouveautés qui sont disponibles avec la mise à jour, on retrouve la possibilité de renseigner des heures de réunions avec d'autres collègues (même s'ils ne sont pas utilisateurs de l'app).

Fantastical prend maintenant en charge Todoist et Google Tasks qui sont des services qui pourront s'afficher directement dans le volet des tâches. Une petite évolution quand la précédente version n'était compatible qu'avec les rappels iCloud !



Les autres ajouts sont principalement des détails comme l'ajout de la météo qui est directement intégrée dans le calendrier, l'envoi des invitations à des réunions, un "Dark Mode" pour ceux qui travaillent tard le soir et l'intégration de Zoom.



Une autre fonctionnalité est aussi particulièrement intéressante c'est "Calendriers intéressants", il s'agit de la création d'un calendrier de vacances, d'un calendrier pour les rencontres sportives...

Télécharger l'app gratuite Fantastical sur iOS

Télécharger l'app gratuite Fantastical sur MacOS